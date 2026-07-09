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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وفاة طبيب داخل المستشفى.. جمال شعبان يكشف الفارق بين السكتة القلبية والتوقف المفاجئ للقلب

طبيب سوهاج
طبيب سوهاج
ريهام قدري

علق الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، على واقعة وفاة الطبيب محمد أبو الحمد الزعيري، أخصائي الجراحة بمستشفى الهلال في سوهاج، أثناء أداء عمله، موضحًا الفرق بين السكتة القلبية والتوقف القلبي المفاجئ، في ظل تكرار استخدام المصطلحين بمعنى واحد.

وجاء تعليق الدكتور جمال شعبان بعد حالة الحزن التي خيمت على الأوساط الطبية، إثر وفاة الطبيب الراحل داخل المستشفى عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، رغم محاولات زملائه إسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

الفرق بين السكتة القلبية وتوقف القلب 

وأوضح شعبان، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن السكتة القلبية تحدث نتيجة انسداد أحد الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب، ما يؤدي إلى تلف جزء من عضلة القلب إذا لم يتم التدخل الطبي سريعًا، وقد يظل المريض واعيًا ويشعر بألم شديد في الصدر وضيق في التنفس وأعراض أخرى تستدعي العلاج العاجل.

وأضاف أن التوقف القلبي المفاجئ يختلف عن السكتة القلبية، إذ يحدث بسبب اضطراب خطير في كهرباء القلب يؤدي إلى توقفه عن ضخ الدم بشكل مفاجئ، فيفقد المصاب الوعي خلال ثوانٍ، ويتوقف التنفس والنبض، ويصبح الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز إزالة الرجفان - إن توفر - الوسيلة الأساسية لإنقاذ حياته خلال الدقائق الأولى.

وأشار إلى أن السكتة القلبية قد تؤدي في بعض الحالات إلى حدوث توقف قلبي مفاجئ إذا لم يتم علاجها سريعًا، إلا أن التوقف القلبي قد يحدث أيضًا لأسباب أخرى، مثل اضطرابات كهرباء القلب أو بعض الأمراض الوراثية أو اعتلال عضلة القلب.

واختتم الدكتور جمال شعبان منشوره بالدعاء للطبيب الراحل، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أهمية نشر الوعي بأعراض أمراض القلب وطرق التعامل السريع مع حالات التوقف القلبي المفاجئ، لما لذلك من دور كبير في إنقاذ الأرواح.

سوهاج طبيب سوهاج السكتة القلبية الفرق بين السكتة القلبية وتوقف القلب

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