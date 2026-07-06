بعد إعلان الطوارئ.. ما هو فيروس إيبولا؟ الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

أعلنت تفشي مرض فيروس إيبولا في كل من و، واعتبرت الوضع طارئًا صحيًا عامًا نظرًا لخطر انتقال المرض إلى الدول المجاورة، مع تقييم مستوى الخطر الإقليمي بأنه "مرتفع".

ما هو فيروس إيبولا؟

فيروس إيبولا هو مرض فيروسي شديد الخطورة يسبب حمى نزفية، وينتقل من الحيوانات البرية إلى الإنسان، ثم ينتقل بين البشر عن طريق المخالطة المباشرة لدم أو سوائل جسم الشخص المصاب أو المتوفى بسبب المرض، أو عبر الأدوات الملوثة.

أسباب الإصابة بفيروس إيبولا

مخالطة شخص مصاب أو سوائل جسمه مثل الدم واللعاب والعرق والقيء.

ملامسة جثامين المتوفين المصابين بالفيروس أثناء مراسم الدفن.

التعامل مع الحيوانات البرية المصابة مثل الخفافيش أو بعض الرئيسيات.

استخدام أدوات طبية ملوثة لم يتم تعقيمها جيدًا.

أعراض فيروس إيبولا

تبدأ الأعراض عادة بعد فترة حضانة تتراوح بين يومين و21 يومًا، وتشمل:

ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

صداع حاد.

آلام في العضلات والمفاصل.

التهاب الحلق.

ضعف وإرهاق شديد.

قيء وإسهال.

آلام في البطن.

طفح جلدي في بعض الحالات.

نزيف من الأنف أو اللثة أو مع القيء والبراز في الحالات المتقدمة.

طرق الوقاية

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو المطهرات الكحولية.

تجنب مخالطة المصابين أو سوائل أجسامهم.

ارتداء معدات الوقاية الشخصية للعاملين في القطاع الصحي.

تجنب التعامل مع الحيوانات البرية النافقة أو المريضة.

الالتزام بإجراءات الدفن الآمن للمصابين المتوفين.

هل يوجد علاج؟

لا يوجد علاج يقضي على الفيروس بشكل مباشر، لكن العلاج المبكر والداعم، مثل تعويض السوائل والأملاح والحفاظ على ضغط الدم والأكسجين، يزيد من فرص النجاة، كما تتوفر لقاحات لبعض سلالات الفيروس تُستخدم في السيطرة على التفشيات.

المصدر: منظمة الصحة العالمية