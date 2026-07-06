جيلي تطلق أول سيارة SUV خارقة بقوة 1113 حصانا.. تتحدى لاند كروزر

كشفت شركة جيلي الصينية رسميًا عن التصميم الداخلي لسيارتها المنتظرة “جالاكسي كروزر 700”، لتقدم المقصورة مزيجًا هائلًا بين عناصر التحكم القوية المخصصة للطرق الوعرة، والتقنيات الرقمية المتطورة التي قد تجعل سيارة تويوتا لاند كروزر العريقة تبدو متواضعة وبسيطة تقنيًا أمامها.

ويعكس هذا الطراز الصعود الصاروخي لشركة جيلي في الصين؛ فبعد أن بدأت كمصنع للسيارات الاقتصادية منخفضة التكلفة، تحولت فوريًا إلى قوة تكنولوجية رائدة، لاسيما من خلال علامتها التجارية الفرعية الفاخرة "جالاكسي".

وتسعى الشركة الصينية بقوة نحو تحقيق طموحاتها العالمية؛ حيث تضع السوق الكندية في مقدمة راداراتها التوسعية، مع توقعات ببدء خطتها التشغيلية لاختراق السوق الأمريكية قريبًا.

ولن تقتصر لغات التنافس على المظهر الخارجي أو الرفاهية الرقمية فقط، بل تدعم السيارة منظومة حركة ميكانيكية كاسحة قادرة على إعادة كتابة قواعد اللعبة استثماريًا ومبيعاتيًا في أسواق الدفع الرباعي بنهاية عام 2026 الحالي.

Galaxy كروزر 700

منظومة حركة هجينة تفوق لاند كروزر بثلاثة أضعاف القوة ماديًا

تعتمد سيارة جالاكسي كروزر 700 على محرك توربيني سعة 2.0 لتر متصل بثلاثة محركات كهربائية، لتنتج المنومة الهجينة معًا قوة إجمالية مذهلة تبلغ 1113 حصانًا فوريًا.

وترتكز السيارة هندسيًا على منصة جيلي الجديدة المخصصة للأراضي الوعرة، والمزودة بنظام التوجيه بالسلك (Steer-by-Wire) ونظام توجيه عزم الدوران النشط، مما يضمن أن هذه القوة الكاسحة ليست مجرد أرقام جافة للعرض، بل أداء تشغيلي فائق على أصعب الطرقات.

وتتجاوز هذه القوة الهائلة ثلاثة أضعاف القوة التي توفرها سيارة تويوتا لاند كروزر الهجينة المخصصة للسوق الأمريكية، برغم أن السيارتين تلعبان في فئتين تكتيكيتين مختلفتين؛ حيث تركز تويوتا تمامًا على المتانة والصلابة المجربة والموثوقة تاريخيًا، بينما تطارد جيلي الأرقام القياسية والأداء المثير للعناوين مع تقديم مستويات غير مسبوقة من التكنولوجيا الفاخرة في صالات العرض الرقمية.

التحديات اللوجستية وعقبات دخول الأسواق الأمريكية لعام 2026 الحالي

يبقى السؤال المطروح في الأوساط الصحفية: هل سيتمكن المستهلك الأمريكي من تجربة قيادة هذا الوحش الصيني؟ الإجابة لا تزال معلقة في الهواء لوجستيًا؛ فعلى الرغم من سعي العلامات التجارية الصينية المستمر لغزو أسواق الولايات المتحدة، إلا أن التعقيدات السياسية والحواجز التجارية الجافة لا تجعل الأمر سهلاً فوريًا.

ويرى معظم مصنعي السيارات أن مسألة دخول العملاق الصيني لأمريكا هي مسألة وقت فقط وليست احتمالاً مستبعدًا، لكن لا أحد يجرؤ على حسم تاريخ محدد بنهاية عام 2026 الحالي.

وإذا جاء ذلك اليوم بنجاح، فإن سيارة غالاكسي كروزر 700 قادرة برمجيًا وماديًا على تغيير المفهوم التقليدي لما يجب أن تكون عليه مقصورة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، لتجبر التوكيلات العالمية على إعادة حساباتها الفنية لحماية قيمتها الاستثمارية.