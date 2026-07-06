الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانًا رسميًا عقب خروج المنتخب من منافسات كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام منتخب النرويج بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الستة عشر، ليودع المنتخب البرازيلي البطولة بصورة مفاجئة.

وجاءت الهزيمة لتضع حدًا لمشوار المنتخب البرازيلي في النسخة الحالية من المونديال، بعدما فشل في تجاوز عقبة المنتخب النرويجي، الذي قدم مباراة قوية واستغل الفرص التي أتيحت له ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وشهدت المباراة تألق المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، الذي سجل هدفي منتخب بلاده، بينما أحرز نيمار هدف البرازيل الوحيد من ركلة جزاء، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الخروج المبكر من البطولة.

وأكد الاتحاد البرازيلي، في بيانه الرسمي، أن تاريخ المنتخب الوطني لم يُكتب فقط بالبطولات والإنجازات، وإنما أيضًا بالمواقف الصعبة التي كانت سببًا في صناعة شخصية الفريق وتعزيز قدرته على النهوض من جديد.

وأضاف البيان أن المنتخب يغادر البطولة وهو يمتلك الثقة الكاملة في قدرته على العودة بصورة أقوى خلال الاستحقاقات المقبلة، مشددًا على أن الإخفاق الحالي لن يمحو التاريخ الكبير لكرة القدم البرازيلية، بل سيكون دافعًا للعمل والتطوير خلال المرحلة المقبلة.

كما وجه الاتحاد رسالة شكر إلى الجماهير البرازيلية التي ساندت المنتخب طوال مشواره في البطولة، مؤكدًا أن دعمها سيظل مصدر قوة وحافزًا لتحقيق النجاحات مستقبلًا.

وبهذا الانتصار التاريخي، نجح منتخب النرويج في بلوغ الدور ربع النهائي من كأس العالم، ليواصل رحلته المميزة في البطولة، بعدما أطاح بأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب النرويجي في الدور المقبل الفائز من المواجهة التي تجمع بين منتخبي إنجلترا والمكسيك، في لقاء مرتقب لحسم آخر المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، بينما يبدأ المنتخب البرازيلي مرحلة جديدة من مراجعة الأداء والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، سعيًا لاستعادة مكانته والعودة بقوة إلى منصات التتويج العالمية