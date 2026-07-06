ذروة الصيف.. الرطوبة تتجاوز 80% في القاهرة والحرارة تصل لـ 43 بالصعيد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هناك فرق بين درجات الحرارة المسجلة والمعلنة، وبين درجات الحرارة المحسوسة التي يشعر بها المواطن، وهذا أمر طبيعي في هذا الوقت من العام.

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه يُعد شهرا يوليو وأغسطس ذروة فصل الصيف، وأهم ما يميز هذه الفترة هو الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.

وأوضحت أن البلاد تتأثر في هذا الوقت بمنخفض الهند الموسمي، الذي يجلب كتلًا هوائية مرتفعة الحرارة تمر فوق البحر المتوسط، فتكتسب كميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

أشارت إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز 90% في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بينما تتجاوز 80% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، متابعة: "كلما اتجهنا جنوبًا نحو محافظات الصعيد، تقل نسب الرطوبة، لكن ترتفع درجات الحرارة، ولذلك نجد أن المناطق الساحلية تتميز بأعلى نسب للرطوبة، لكنها أقل في درجات الحرارة".

وتابعت: "بالنسبة لدرجات الحرارة، فلا توجد ارتفاعات ملحوظة، وإنما ارتفاعات طفيفة، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى في الظل اليوم 36 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل غدًا أيضًا 36 درجة، لكن الإحساس بها يصل إلى 38 أو 39 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة".

وواصلت: "إذا تعرض الشخص لأشعة الشمس المباشرة، فسيشعر بدرجات حرارة أعلى من ذلك، لذلك فإن الـ39 درجة هي درجة الحرارة المحسوسة في الظل نتيجة ارتفاع الرطوبة فقط، أما محافظات جنوب الصعيد، مثل الأقصر وأسوان، فتتجاوز فيها درجات الحرارة 40 درجة، وقد تصل إلى 42 أو 43 درجة مئوية، لكن انخفاض الرطوبة هناك يجعل الشعور بالحرارة أقل عند التواجد في أماكن مظللة".