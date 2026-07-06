اليمن.. توجيهات رئاسية برفع التأهب العسكري عقب هجوم حوثي على الساحل الغربي

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، توجيهات للقوات الحكومية برفع مستوى الجاهزية والاستعداد العسكري، في ظل التصعيد الميداني الأخير مع جماعة الحوثيين على جبهة الساحل الغربي.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أجرى العليمي اتصالاً هاتفياً بعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، اطلع خلاله على تطورات الأوضاع العسكرية عقب نجاح قوات المقاومة الوطنية في التصدي لهجوم نفذته جماعة الحوثيين جنوب محافظة الحديدة.

وأكد العليمي ضرورة الحفاظ على أعلى درجات التأهب، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف التشكيلات العسكرية، بما يسهم في توحيد الجبهات وإحباط أي هجمات جديدة، مع التشديد على حماية المواطنين والحفاظ على المكاسب الوطنية.

ويأتي هذا التحرك بعد مواجهات عنيفة شهدتها مناطق جنوب الحديدة مساء السبت، وأسفرت، وفق تقارير ميدانية، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.

وتعد هذه الاشتباكات من أكثر جولات القتال شدة منذ دخول الهدنة العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين حيز التنفيذ في أبريل 2022، ما يعكس تصاعد التوترات واحتمالات اتساع رقعة المواجهات خلال الفترة المقبلة.