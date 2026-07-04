التحالف : سنتصدى بكل حزم لأي محاولات تستهدف أمن السعودية و اليمن

أصدرت قيادة القوات المشتركة للتحالف بيانًا إعلاميًا ردّت فيه على تصريحات ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها تمثل محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكات الميليشيا بحق الشعب اليمني، والتنصل من مسؤوليتها عن الأزمات التي تسببت بها.

ومن جانبه ؛ أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن التصريحات الحوثية تأتي في سياق تصعيد عدائي يهدف إلى تقويض الأمن الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن المملكة والتحالف عملا مع الشركاء الدوليين على دعم الشعب اليمني والسعي إلى حل سياسي للأزمة، إلا أن الميليشيا رفضت المبادرات وخارطة الطريق، واستمرت في استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وبيّن على أن اعتداءات الحوثيين تسببت في تدمير موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إضافة إلى مطار صنعاء والبنية التحتية، بما في ذلك محطات الكهرباء والمصانع، وهو ما فاقم معاناة الشعب اليمني.

وشدد المالكي على أن التحالف سيتصدى بكل حزم لأي محاولات تستهدف أمن المملكة أو سيادتها أو تمس سيادة الجمهورية اليمنية، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية