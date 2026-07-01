وزير خارجية اليمن الأسبق يكشف أسرار دخول الحوثيين إلى صنعاء في "الجلسة سرية"

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» البرومو الترويجي للحلقة الجديدة من برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، والمقرر إذاعتها في السابعة من مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يحل الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني الأسبق، ضيفا على الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، حيث تناول أسرار دخول الحوثيين إلى صنعاء، وكشف كواليس الدعم الإيراني.

وكشف برومو الحلقة جانباً من تصريحات القربي، حيث أكد أن دخول جماعة الحوثيين إلى العاصمة صنعاء كان مفاجئاً، مشيراً إلى أن سرعة الانهيار آنذاك كانت غير متوقعة، وذكر أن الدعم الإيراني كان العامل الأبرز في تعزيز نفوذ الحوثيين وقدراتهم العسكرية داخل اليمن.

وتضمن البرومو تأكيد القربي أن الحسم العسكري في اليمن غير ممكن، قائلاً إنه لا يوجد أي طرف قادر على إنهاء الصراع بالقوة العسكرية، ولو كان ذلك ممكناً لكان قد تحقق بالفعل.

أؤمن بالوحدة العربية

ووصف العلاقة الحالية بين حزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثيين بأنها «فاترة»، مجدداً تمسكه بالوحدة اليمنية ورفضه لفكرة الانفصال، بقوله: "أنا وحدوي.. وأؤمن بالوحدة العربية والوحدة اليمنية في الأساس".

وأعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الحلقة تُعرض ضمن برنامج «الجلسة سرية» مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، يوم الجمعة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، مع إعادتها السبت الساعة 3:00 صباحاً، والأحد الساعة 3:00 عصراً.

