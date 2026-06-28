اليمن وكوبا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في البلاد

بحث سفير اليمن لدى جمهورية كوبا محمد ناشر، اليوم الأحد، مع نائبة وزير العلاقات الخارجية الكوبية نانسي رودريجيز كاميخو، مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، والجهود المبذولة لإحياء العملية السياسية، إلى جانب التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم /الأحد/، أن اللقاء شهد أيضا بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق تطوير التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

من جانبها.. أكدت نائبة وزير العلاقات الخارجية الكوبية، اهتمام حكومة بلادها بمتابعة تطورات الأوضاع في اليمن.. مجددة موقف جمهورية كوبا الداعم للجمهورية اليمنية وسيادتها، واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.