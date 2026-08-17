يعد فيتامين ب 12 من العناصر الغذائية المهمة لعدد كبير من وظائف الجسم والحماية منه.

ووفقا لموقع هيلث نكشف لكم سبب عدم الاستفادة من فيتامين ب 12.

لماذا يصعب امتصاص فيتامين ب12؟

فيتامين ب12 جزيء كبير نسبيًا، وعملية امتصاصه في الجسم طويلة وتعتمد على توافر العامل المحفز و قد تحدث صعوبات في امتصاص فيتامين ب12 في مراحل مختلفة من العملية، وقد تتأثر أيضًا ببعض الحالات الطبية المصاحبة أو بعض الأدوية.

يُعدّ عدم توافر العامل المحفز مشكلة خطيرة لأنه يحدّ من امتصاص فيتامين ب12 (عن طريق الانتشار) إلى ما يقارب 1-2%.

ضمور الخلايا الجدارية ونقص عامل النمو الداخلي

وجد الباحثون أن العديد من الحالات الطبية قد تؤدي إلى سوء امتصاص فيتامين ب12، بالإضافة إلى النظام الغذائي الذي يفتقر إلى هذا الفيتامين وتشمل هذه الحالات داء كرون واستئصال المعدة.

فقر الدم الخبيث هو نوع من أمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على قدرة الجسم على امتصاص فيتامين ب12 و في هذه الحالة، تُنتج أجسام مضادة ذاتية تُلحق الضرر بالخلايا الجدارية في المعدة، مما يؤدي إلى ضمورها. ونتيجة لذلك، تفقد هذه الخلايا قدرتها على إنتاج العامل الداخلي وحمض الهيدروكلوريك.

في أنواع فرعية أخرى من فقر الدم اللاتنسجي، تُصنّع أجسام مضادة ذاتية تؤثر على وظيفة العامل الداخلي بمنع ارتباطه بفيتامين ب12 وعادةً، قد تتأخر أعراض نقص فيتامين ب12 لأن الكبد يخزن فائضًا منه، ويُعتقد أن هذه المخازن تكفي لتزويد الجسم بمستويات مناسبة من الفيتامين لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات تقريبًا زمع ذلك، يُعاني الأفراد المصابون بنقص العامل الداخلي من صعوبة في امتصاص ليس فقط فيتامين ب12 الجديد، بل أيضًا ذلك المُفرز من الكبد.

انخفاض كمية حمض المعدة

وُجد أن بعض الأدوية تُعيق امتصاص فيتامين ب12 و تُستخدم مثبطات مضخة البروتون عادةً لعلاج حرقة المعدة وعسر الهضم عن طريق تقليل كمية الحمض الذي تُنتجه المعدة ومع ذلك، فإن هذه الأدوية، من خلال تقليل حموضة تجويف المعدة، تُعيق أيضًا قدرة الجسم على امتصاص فيتامين ب12 عن طريق منع انفصاله عن جزيئات البروتين الناقل.

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مع تقدم العمر، يقلّ إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة بشكل طبيعي، مما يُسبب آثارًا مشابهة. في بعض الحالات، قد يُحفّز ذلك تكاثر البكتيريا المعوية التي تعتمد على فيتامين ب12، مما يُقلّل من نسبة الفيتامين المُتاح للامتصاص.

فعالية بخاخات فيتامين ب12 الفموية

لعلاج نقص فيتامين ب12 ، يصف الأطباء عادةً مكملات غذائية تُؤخذ بطرق مختلفة، منها البخاخات الفموية. تسمح هذه البخاخات بإيصال فيتامين ب12 مباشرةً إلى الفم، ليخترق الأنسجة الغنية بالأوعية الدموية في الغشاء المخاطي المبطن للفم ونتيجةً لذلك، يدخل الفيتامين مباشرةً إلى مجرى الدم و تُعدّ هذه الطريقة مفيدةً بشكلٍ خاص للمرضى الذين يجدون صعوبةً في تناول فيتامين ب12 على شكل سائل أو أقراص.

من حيث الفعالية، تشير الأبحاث إلى أن البخاخات، مقارنةً بالأقراص، تتميز بسرعة بدء مفعولها لعدم حاجتها إلى انتظار الذوبان و علاوة على ذلك، تسمح البخاخات بدخول الفيتامين إلى الدورة الدموية مباشرةً، متجاوزةً الأوعية الدموية المعوية وهذا يقلل من الفترة الزمنية بين تناول الدواء وامتصاصه، والتي عادةً ما تكون أطول عند تناول أشكال أخرى من الفيتامين عن طريق الفم، كالأقراص.