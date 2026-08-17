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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الاسكتلندي يسحب دعمه لـ إنفانتينو

إنفانتينو
إنفانتينو
حسام الحارتي

سحب الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو الذي يواجه ضغوطاً متزايدة، وذلك بعد محاولته  لإدخال الاستثمارات الخاصة في مسابقاته، لاسيما كأس العالم..


وسبق أن سحبت اتحادات أوروبية عدة دعمها لإنفانتينو، من بينها إنجلترا وإيرلندا وويلز.

وأصبح الاتحاد الاسكتلندي الإثنين أحدث من يتخلى رسمياً عن دعم الإيطالي-السويسري الذي يأمل في تجاوز هذه الأزمة خلال سعيه لإعادة انتخابه في كونجرس فيفا العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الاسكتلندي إيان ماكسويل "الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم لن يصوت لجاني إنفانتينو. هذا يتماشى مع موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، وقد حافظنا على هذا الموقف طوال الفترة الماضية".

ويواجه إنفانتينو ضغوطاً شديدة بعدما اتهمته ثلاثة اتحادات قارية بـ"الخداع" بشأن خطته المتعلقة بإدخال مستثمرين من القطاع الخاص إلى كأس العالم، وذلك في رسالة مفتوحة نُشرت الأسبوع الماضي.

ويشغل رئيس الاتحاد الاسكتلندي مايك مولرايني حالياً منصب رئيس اللجنة المالية في فيفا.

وقال ماكسويل "عندما تكون إدارياً في كرة القدم، لا ينبغي أن تكون أمام الكاميرات بهذا القدر الذي شهدناه"، في إشارة منه إلى إنفانتينو، مضيفاً "من الواضح أن هناك إخفاقا في الحوكمة، نقصا في الشفافية، وقلة في التواصل مع الاتحادات الأعضاء، وهذا أمر نحتاج إلى معالجته".

وتابع "يجب أن تتغير الشفافية والحوكمة. ما الشكل الذي سيحدث به ذلك، ما الذي سيبدو عليه الأمر، إنه موضوع لا يزال محل نقاش".

الاتحاد الاسكتلندي لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم فيفا مايك مولرايني

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