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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للمعلمين المحالين للمعاش.. خطوات وإجراءات الاعتذار عن الاستمرار بالخدمة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنويها عاجلا لكل المعلمين الذين وصلوا لسن المعاش بعد 1 سبتمبر 2026 ولا يرغبون في الإستمرار بالخدمة ، مؤكدة أنه يجب عليهم اتباع الخطوات والإجراءات الآتية:

  •  تقديم اعتذار رسمي: يُقدم لمسئول اللجنة بالمديرية التعليمية التابع لها.
  •  إرفاق المستندات: تقديم الأوراق الدالة على عدم الرغبة في الاستمرار (ظروف مرضية، سفر خارج البلاد، ... إلخ).
  •  الرفع الإلكتروني: يتولى مسئول اللجنة بكل مديرية رفع المستندات على الموقع الخاص بالوزارة.
  •  المراجعة القانونية: تُفحص كافة المستندات بواسطة لجنة وزارية وتُعرض على المستشار القانوني للوزير.
  •  الاعتماد النهائي: يُعتمد الرأي النهائي من معالي الوزير، وتُبلغ المديريات بالنتيجة فوراً.

​وعلى جانب آخر ، في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استكمال إجراءات السادة الذين اجتازوا البرنامج التدريبي المعتمد بالأكاديمية واستوفوا متطلبات منح شهادة الصلاحية اللازمة لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة ، تم التنبيه على المديريات التعليمية وفروع الأكاديمية بسرعة استيفاء ومراجعة ملفات السادة المتقدمين والتأكد من اكتمال المستندات المطلوبة المتمثلة في:

  •  صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين بالإدارة التعليمية التابعة لها.
  •  صورة طبق الأصل من شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالقانون بالنسبة لبعض التخصصات.
  •  صورة طبق الأصل من تقارير الكفاية عن العامين الأخيرين وفقا لما هو موضح بالخطاب على أن تكون بمرتبة ممتاز.
  •  خطاب معتمد من مديرية التربية والتعليم موضحًا به الوظيفة المراد إعادة التعيين عليها ومادة التدريس والمرحلة التعليمية.
  •  صورة من بطاقة الرقم القومي.
  •  بيان حالة إلكتروني حديث ومعتمد مثبت به المؤهلات الدراسية المطلوبة.
  •  إفادة باجتياز البرنامج التدريبي من فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وقد تم التشديد على السادة المتقدمين بسرعة استكمال ملفاتهم وتسليم المستندات المطلوبة إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابع لهم خلال المواعيد المحددة بالخطاب حتى يتسنى مراجعة الملفات واستكمال الإجراءات.

الإدارة المركزية لشئون المعلمين المعلمين التربية والتعليم التعليم

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