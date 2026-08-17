شعبة الدواجن : تجهيز منافذ السلع التموينية لطرح وبيع الفراخ

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أنه سبق وطالب بإدراج الدواجن ضمن السلع المتاحة في منافذ السلع التموينية، بما يسهم في توسيع نطاق تسويق الدواجن ووصولها إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال سامح السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن بعض المنافذ لم تكن مجهزة في السابق لعرض وتداول الدواجن، إلا أن المنظومة الجديدة، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر ووزارة الزراعة، تستهدف تطوير هذه المنافذ وتجهيزها لاستقبال وطرح الدواجن للمواطنين.

وصول الدواجن إلى المواطنين بصورة آمنة

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن مصر تتمتع بالاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من المنظومة الجديدة هو ضمان وصول الدواجن إلى المواطنين بصورة آمنة، مع تعزيز قنوات التوزيع والبيع على مستوى الجمهورية.