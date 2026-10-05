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مدرب البرتغال لـ كريستيانو: أنا بحاجة إليك.. لا تنهي مسيرتك بهذه الطريقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب البرتغال لـ كريستيانو: أنا بحاجة إليك.. لا تنهي مسيرتك بهذه الطريقة

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
رباب الهواري

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، تمسكه باستمرار النجم كريستيانو رونالدو مع المنتخب، مشيرًا إلى أن قائد الفريق هو صاحب القرار النهائي بشأن موعد اعتزاله دوليًا. 

وقال جيسوس إن مسيرة رونالدو مع المنتخب لا ينبغي أن تنتهي بصورة مفاجئة، خاصة أنه يمثل رمزًا كبيرًا لكرة القدم البرتغالية، مؤكدًا رغبته في بقائه ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المدير الفني: «هل تعتقدون أن هذا سبب كافٍ لكي تنتهي قصة رمز مثل كريستيانو بهذه الطريقة المفاجئة؟ أنا أريده أن يكون معنا».

وأضاف أن رونالدو يدرك جيدًا أن مسيرته الكروية ستصل إلى نهايتها في يوم من الأيام، لكنها لن تستمر إلى الأبد، موضحًا أن الأهم بالنسبة له هو أن يحصل اللاعب على الفرصة لإنهاء رحلته الدولية بالطريقة التي يرغب فيها.

وتابع: «هو يعرف أن مسيرته ستنتهي يومًا ما، فهذا الأمر لن يستمر إلى الأبد، لكنني أتمنى أن ينهي مسيرته مع المنتخب بالطريقة التي يريدها هو. هو من سيقرر، وهكذا تحدثنا».

وكشف جيسوس عن حديث سابق جمعه مع رونالدو خلال أول استدعاء له تحت قيادته، قائلًا: «في أول استدعاء له، قلت له: أنا بحاجة إليك، سواء لعبت أم لم تلعب، أنا بحاجة إليك».

وشدد المدير الفني على أن موقفه لم يتغير حتى الآن، قائلًا إن رونالدو لا يزال عنصرًا مهمًا بالنسبة له وللمنتخب، بغض النظر عن مشاركته في المباريات من عدمها.

وفيما يتعلق بالأزمة الأخيرة التي أثارت الجدل، أكد جيسوس أنه يتحمل مسؤولية القرار الذي أدى إلى حدوثها، لكنه رفض فكرة تقديم اعتذار، متسائلًا عن السبب الذي يدفعه لذلك.

وقال: «أنا لا أعتذر لأي شخص. المشكلة التي تسببت في كل ما حدث كانت أن اللاعب قام بالإحماء ولم يشارك».

واختتم: «أنا أتحمل مسؤولية القرار وما حدث بسببه، لكن أعتذر عن ماذا؟ ولمن؟ هذا غير صحيح. أعتذر عن ماذا تحديدًا؟ ما الذي كان يستدعي مني تقديم اعتذار؟»

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