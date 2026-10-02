طفح الكيل.. رومانو يكشف كواليس مغادرة كريستيانو رونالدو معسكر البرتغال

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، تفاصيل جديدة بشأن مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معسكر منتخب بلاده، قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

وقال رومانو في تصريحات تلفزيونية، إن كريستيانو رونالدو يشعر بـ«خيبة أمل وحزن شديدين»، مشيرًا إلى أنه كان في حالة غضب عارمة مساء الأربعاء، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار المغادرة فورًا، دون الانتظار حتى صباح الخميس.

وأوضح أن رونالدو لم يرغب في قضاء ليلة أخرى في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، رغم إمكانية تأجيل رحيله والتحدث مع المسؤولين والمعنيين بالأمر.

وأضاف رومانو: «رسالة كريستيانو كانت واضحة: لقد طفح الكيل».

وتحدث فابريزيو رومانو أيضًا عن دور رونالدو في المناقشات التي جرت مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عقب كأس العالم، خلال الفترة التي كان يدرس فيها اللاعب مستقبله الدولي، وما إذا كان سيعتزل اللعب مع المنتخب أو يواصل مسيرته.

وأشار إلى أن رونالدو تشاور مع عائلته ودائرته المقربة وأصدقائه، ودرس جميع الخيارات المتاحة أمامه، قبل أن يقرر في النهاية مواصلة مسيرته الدولية.

وأوضح رومانو أن من بين العوامل التي ساهمت في قرار رونالدو الاستمرار مع منتخب البرتغال، تولي جورجي جيسوس مهمة تدريب الفريق، خاصة أن اللاعب يعرفه جيدًا وسبق أن حقق معه نجاحًا خلال الموسم الماضي مع النصر السعودي.

وأضاف: «عندما سُئل كريستيانو عن جورجي جيسوس، أشاد به بشكل كبير».

وأكد رومانو أن رونالدو كان جزءًا من هذه العملية والنقاشات، لكنه لم يكن صاحب القرار النهائي، موضحًا: «بالطبع، لم يكن صاحب القرار النهائي، فهذا ليس دوره، لكنه كان جزءًا من النقاشات».

وتابع: «من الطبيعي أن تتم استشارة لاعب بحجم كريستيانو، خصوصًا عندما تكون هناك رغبة في استمراره مع المنتخب».

كريستيانو رونالدو يغيب عن مواجهة الدنمارك

وكان منتخب البرتغال حقق فوزًا مثيرًا على نظيره الدنماركي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وغاب كريستيانو رونالدو عن المباراة، في ظل الأزمة التي نشبت عقب بقائه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة البرتغال والنرويج الأخيرة، والتي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي بنتيجة 2-1.

وقبل ساعات قليلة من مواجهة الدنمارك، غادر رونالدو معسكر منتخب البرتغال، وأصدر نجم النصر السعودي بيانًا رسميًا أكد خلاله مغادرته معسكر منتخب بلاده، مشيرًا إلى أنه سيكشف الحقيقة في الوقت المناسب.