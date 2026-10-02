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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دافيدز: موكوينا يقدم عملا مميزا مع بيراميدز.. وصنداونز الأفضل في إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
يمنى عبد الظاهر

أشاد فادلو دافيدز، المدير الفني السابق لنادي الرجاء المغربي، بالعمل الذي يقدمه الجنوب إفريقي رولاني موكوينا مع بيراميدز، مؤكدًا أن تجربة المدرب في الدوري المصري تمثل نموذجًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة له.

وقال دافيدز حواره عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن ما يقدمه موكوينا مع بيراميدز يستحق المتابعة، مشيرًا إلى أن المدرب الجنوب إفريقي يعمل على بناء أسلوب جديد لكرة القدم مع الفريق، وأضاف: «من المثير دائمًا أن نرى مدربًا من جنوب إفريقيا يحقق نجاحًا في الدوري المصري».

وأكد دافيدز أن خطوته المقبلة في مسيرته التدريبية يراها في شمال إفريقيا، موضحًا: «أريد أن أكون في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أو دوري أبطال إفريقيا، لكن الأهم بالنسبة لي هو المشروع نفسه، حتى لو كانت الرؤية تتمثل في الوصول إلى هذه البطولات في الموسم المقبل».

وتابع: «أريد مشروعًا طموحًا مع نادٍ طموح، يتوافق مع طموحاتي وفلسفتي التدريبية»، مؤكدًا أن طبيعة المشروع والرؤية المستقبلية للنادي ستكونان من أهم العوامل التي سيبني عليها قراره بشأن وجهته المقبلة.

وكشف دافيدز عن الفريق الذي يراه الأفضل في القارة الإفريقية خلال الوقت الحالي، قائلًا: «في الوقت الحالي، أرى أن أفضل فريق في إفريقيا هو ماميلودي صنداونز»، مشيرًا إلى أن الفريق الجنوب إفريقي أثبت ذلك من خلال التتويج بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.

وأشاد المدرب كذلك بنتائج صنداونز الأخيرة، موضحًا أنه تمكن من الفوز على الأهلي السعودي في بطولة كأس القارات، معربًا عن أمله في وصول الفريق إلى المباراة النهائية أمام باريس سان جيرمان، وتمثيله القارة الإفريقية بصورة جيدة.

فادلو دافيدز الرجاء المغربي رولاني موكوينا بيراميدز الدوري المصري

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