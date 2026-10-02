بيراميدز يترقب حسم صفقة مؤمن عوض بعد تألقه مع الاتحاد السكندري

دخل مؤمن عوض، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، دائرة اهتمامات نادي بيراميدز، بعد ظهوره بمستوى لافت مع زعيم الثغر خلال الجولات الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبحسب ما كشفه الإعلامي أحمد جلال، فإن مسؤولي بيراميدز استفسروا عن إمكانية التعاقد مع مؤمن عوض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل متابعة اللاعب والإشادة بقدراته الفنية والبدنية، خاصة مع ظهوره بصورة أساسية منذ بداية الموسم.

وانضم مؤمن عوض، البالغ من العمر 25 عامًا، إلى صفوف الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من حرس الحدود، وشارك مع الفريق في أول خمس مباريات بالدوري بإجمالي 450 دقيقة، وفقًا لبيانات الموسم الحالي.

ويواصل الظهير الأيمن تركيزه مع الاتحاد السكندري، في ظل حصوله على ثقة الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل، بينما يترقب اللاعب ما ستسفر عنه تحركات الأندية المهتمة بضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة



ويستعد بيراميدز لاستئناف مشواره في البطولات المحلية والقارية حيث ويواجه فريق القناة يوم 8 أكتوبر المقبل من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

ونجح فريق بيراميدز في حصد العلامة الكاملة 15 من 5 انتصارات في بطولة الدوري المصري ليتصدر جدول الترتيب وخلفه الزمالك برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد.

ويحاول فريق بيراميدز تحقيق لقب بطولة الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه بعدما كان قريبا من حصدها الموسم الماضي لكن سقط في الأمتار الأخيرة.