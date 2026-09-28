بيراميدز يعود للتدريبات بعد 10 أيام راحة استعدادا لكأس الرابطة

يستأنف فريق بيراميدز تدريباته الجماعية اليوم الاثنين، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بقرار من الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني للفريق.

ويبدأ فريق بيراميدز الاستعداد لخوض التدريبات بعد فترة راحة سلبية وصلت لـ 10 أيام بعد الفوز على إنبي في بطولة الدوري.

ويستعد بيراميدز لاستئناف مشواره في البطولات المحلية والقارية حيث ويواجه فريق القناة يوم 8 أكتوبر المقبل من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

ونجح فريق بيراميدز في حصد العلامة الكاملة 15 من 5 انتصارات في بطولة الدوري المصري ليتصدر جدول الترتيب وخلفه الزمالك برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد.

ويحاول فريق بيراميدز تحقيق لقب بطولة الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه بعدما كان قريبا من حصدها الموسم الماضي لكن سقط في الأمتار الأخيرة.