قبل مواجهة جنوب السودان.. حسام حسن يتحدث في مؤتمر صحفي اليوم

يعقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الإثنين، للحديث عن استعدادات الفراعنة لمواجهة جنوب السودان، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

ويستعد المنتخب المصري لخوض المواجهة بحثًا عن تحقيق انتصاره الأول في التصفيات، بعدما افتتح مشواره بالتعادل السلبي أمام أنجولا، ليكتفي بحصد نقطة واحدة في الجولة الأولى.

ويختتم الفراعنة استعداداتهم للمباراة اليوم، بعدما خاض الفريق أمس مرانًا صباحيًا على أحد ملاعب النجيل الصناعي باستاد الدفاع الجوي، قبل التوجه إلى مطار القاهرة والسفر إلى جنوب السودان.

وشارك في المران 23 لاعبًا، هم: مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، عبدالعزيز البلعوطي، محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، حسام عبدالمجيد، عمر فايد، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، عمر مرموش، أسامة فيصل وحمزة عبدالكريم.

ومن المنتظر أن يتحدث حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي عن استعدادات المنتخب للمباراة، إلى جانب موقف اللاعبين وخطة الفراعنة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وتقام مباراة مصر وجنوب السودان في الثالثة عصر غد الثلاثاء على ملعب جوبا الوطني، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.