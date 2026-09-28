بعد غيابه أمام جنوب السودان.. ملعب صناعي يعيد ملف محمد صلاح مع طرابزون

أعاد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور، من مواجهة جنوب السودان بسبب إقامة المباراة على أرضية من النجيل الصناعي، تسليط الضوء على مباريات الفريق التركي المقبلة في البطولات الأوروبية.

وكان الاتحاد المصري قد قرر عدم مشاركة صلاح أمام جنوب السودان، في إطار إجراءات احترازية لتجنب أي مخاطر محتملة قد تنتج عن خوض المباراة على أرضية صناعية، دون ارتباط القرار بإصابة سابقة للاعب بسبب هذا النوع من الملاعب.

وبحسب شبكة "61saat" التركية، فإن موقف صلاح مع منتخب مصر يفتح تساؤلًا حول مواجهة طرابزون سبور المرتقبة أمام كو بي إس الفنلندي في دوري المؤتمر الأوروبي، خاصة أن المباراة ستقام على ملعب "فاري أرينا" الذي يعتمد على أرضية من النجيل الصناعي.

ويخوض طرابزون سبور منافسات دوري المؤتمر الأوروبي أمام فرايبورج الألماني، وكو بي إس الفنلندي، وهارتس الإسكتلندي، ويابلونيتس التشيكي، وسسكا صوفيا البلغاري، ضمن جدول مبارياته في البطولة.

وتختلف طبيعة الملاعب الأوروبية عن الدوري التركي، إذ لا تعتمد أندية الدوري الممتاز في تركيا على أرضيات من النجيل الصناعي، بينما تستخدم بعض الأندية الأوروبية هذا النوع من الملاعب، من بينها كو بي إس.

وسبق لمحمد صلاح خوض مباريات على ملاعب من النجيل الصناعي خلال مسيرته، دون وجود إصابة معروفة في تاريخه مرتبطة باللعب على هذه الأرضيات.

وتبقى مشاركة صلاح أمام كو بي إس محل متابعة، خاصة بعد قرار منتخب مصر إراحته أمام جنوب السودان، في ظل اختلاف أرضية الملعب الفنلندي عن الملاعب التي يخوض عليها طرابزون سبور مبارياته في الدوري التركي.