قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيسي يدعم توسع «أنجلو جولد أشانتي» في مصر ويبحث تطوير الاستكشافات التعدينية
سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026
تفاصيل جديدة في انهيار منزل بالمنيا.. أسفر عن مصرع سيدة وإخلاء 3 منازل مجاورة
قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية
أمستردام تصطدم بتل أبيب.. هولندا تهدد بالرد على قرار إسرائيل بشأن دبلوماسييها في رام الله
الذهب والنحاس والألومنيوم.. ثروات داخل المخلفات الإلكترونية
حالة الطقس اليوم.. أمطار رعدية وسيول محتملة في بعض مناطق السعودية
من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟
موعد التوقيت الشتوي 2026.. مواعيد غلق المحال والمطاعم رسميا
15 ألف شقة بنظام الإيجار.. مي عبدالحميد تكشف التفاصيل وموعد انتهاء التقديم
الدفاع الروسية: استهدفنا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بهجوم ليلي
وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود تنقل معدات عسكرية لأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف عبد المنعم: حسام حسن أخطأ باستبدال صلاح وهيثم أمام انجولا

حسام حسن
حسام حسن
عبدالله هشام

أكد شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، أخطأ باستبدال محمد صلاح قائد الفراعنة خلال مباراة أنجولا الماضية في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 المقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الصيف المقبل.


وقال شريف عبد المنعم في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: لاعبو منتخب أنجولا فرضوا رقابة صارمة على محمد صلاح كونه النجم الأول في الفراعنة، وهو ما كان سيجعل مهمة بقية مهاجمي المنتخب الوطني أكثر أريحية خلال الشوط الثاني، لكن حسام حسن أراح المنتخب الأنجولي وقدم لهم هدية باستبدال محمد صلاح، وما زاد الأمر سوءاً أنه استبدل هيثم حسن في نفس الدقيقة، وبالتالي فقد المنتخب الوطني خطورته بعد خروج الثنائي.

وتابع: مباراة جنوب السودان غداً الثلاثاء في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا، لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ولا بديل عن الفوز، أولاً من حيث صراع المنافسة في المجموعة الثانية، وثانياً للحفاظ على استقرار الأوضاع داخل المنتخب بعدما شهدت توتراً كبيراً خلال الأيام الماضية.

النادي الأهلي الأهلي محمد صلاح كأس أمم إفريقيا 2027 منتخب أنجولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء الإثيوبي

هجوم بمسيرة.. نجاة آبي أحمد من الاغتيال بعد قصف قاعدة جوية في إقليم أوروميا

محمد عبد الفتاح

هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الشناوي

تدخل في الأمور الفنية.. سهام صالح: حارس بيراميدز سبب الأزمة بين الشناوي وحسام حسن

المشجعة التركية

بطلة إعلان محمد صلاح تعود للظهور من جديد.. استقبال حافل في زيارتها إلى مصر

الأرصاد

مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

موعد التوقيت الشتوي 2026

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة رسميا

عقد قران

بعد إشهار إسلامه.. شاب ألماني يعقد قرانه على فتاة قناوية وسط أجواء من الفرحة

ترشيحاتنا

المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه

الدكتور سويلم يتابع مستجدات تنفيذ "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه"

التضامن الاجتماعى

التضامن تنظم عروض مسرح «المواجهة والتجوال» في المحافظات

صلاة القداس الإلهي

الأنبا باخوم يترأس قداس اليوم الرابع من تساعية القديسة تريزا

بالصور

فى دقايق.. طريقة عمل عجينة الوافلز

إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:

فيديو

صورة من الفيديو

أمي أمانة في رقبتكم.. مريضة سودانية توصي الأطباء على والدتها قبل دخولها العمليات في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد