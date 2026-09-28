شريف عبد المنعم: حسام حسن أخطأ باستبدال صلاح وهيثم أمام انجولا

أكد شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، أخطأ باستبدال محمد صلاح قائد الفراعنة خلال مباراة أنجولا الماضية في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 المقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الصيف المقبل.



وقال شريف عبد المنعم في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: لاعبو منتخب أنجولا فرضوا رقابة صارمة على محمد صلاح كونه النجم الأول في الفراعنة، وهو ما كان سيجعل مهمة بقية مهاجمي المنتخب الوطني أكثر أريحية خلال الشوط الثاني، لكن حسام حسن أراح المنتخب الأنجولي وقدم لهم هدية باستبدال محمد صلاح، وما زاد الأمر سوءاً أنه استبدل هيثم حسن في نفس الدقيقة، وبالتالي فقد المنتخب الوطني خطورته بعد خروج الثنائي.

وتابع: مباراة جنوب السودان غداً الثلاثاء في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا، لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ولا بديل عن الفوز، أولاً من حيث صراع المنافسة في المجموعة الثانية، وثانياً للحفاظ على استقرار الأوضاع داخل المنتخب بعدما شهدت توتراً كبيراً خلال الأيام الماضية.