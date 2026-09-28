الأهلي ينتظر اعتذار حسام حسن واتحاد الكرة أو اللجوء للإجراءات الرسمية

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مجلس إدارة النادي الأهلي ينتظر تقديم حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أو اتحاد الكرة اعتذارًا رسميًا بشأن التصريحات التي صدرت قبل مباراة المنتخب أمام أنجولا، والتي تناولت محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق والمنتخب.

وقال محمد فاروق في تصريحات عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN:الأهلي يترقب موقف اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن النادي يرفض ما يراه تجاوزًا في حق لاعبه، ويتمسك بالحصول على توضيح واعتذار بشأن التصريحات الأخيرة.

وأضاف: الأهلي لا يرغب في الدخول في صدام مع منتخب مصر، لكن في الوقت نفسه لن يقبل بأي تجاوز تجاه لاعبيه، وينتظر اتخاذ موقف واضح من جانب حسام حسن أو اتحاد الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع: إدارة الأهلي تدرس عددًا من الإجراءات حال عدم تقديم اعتذار، من بينها طببعة التعامل مع انضمام لاعبي الفريق إلى معسكرات المنتخب وفقًا لما تنص عليه اللوائح المنظمة للأجندة الدولية، على أن يتم إرسال اللاعبين في المواعيد المحددة قانونيًا.

وأتم: الأهلي سيحدد خطواته المقبلة بناءً على موقف اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن النادي يضع مصلحة المنتخب الوطني في الاعتبار، لكنه في الوقت ذاته يتمسك بحقوقه وحقوق لاعبيه.