هل تتغير أسعار الخبز السياحي.. المخابز تكشف التطورات الجديدة

تواجه المخابز الصغيرة تحديات متزايدة في ظل التغيرات التي طرأت على تكاليف الإنتاج، وهو ما أعاد ملف أسعار وأوزان الخبز السياحي والأوروبي إلى دائرة المناقشات، خاصة مع وجود اختلاف بين الأسعار المحددة في القرارات الاسترشادية والتكلفة الفعلية داخل السوق.

وفي هذا السياق، أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات الأسعار والأوزان الخاصة بالخبز السياحي والأوروبي أصبحت لا تتماشى مع واقع السوق، مشيرًا إلى أن المخابز تواجه صعوبة في التعامل مع الزيادات المفاجئة في عناصر وتكاليف الإنتاج.

أسعار الخبز لا تتماشى مع واقع السوق

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرارات الخاصة بأسعار وأوزان الخبز السياحي والأوروبي أصبحت لا تتناسب مع واقع السوق الحالي.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرات في تكلفة الإنتاج، وهو ما أدى إلى وجود فجوة بين الأسعار والأوزان المحددة وفق القرارات الاسترشادية وبين التكلفة الفعلية التي تتحملها المخابز خلال عملية الإنتاج.

وأشار إلى أن هذا الوضع يستدعي إعادة النظر في الأسعار والأوزان الحالية، بما يتناسب مع المتغيرات التي شهدتها السوق وتكاليف الإنتاج.

المخابز أبلغت وزارة التموين

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن المخابز أبلغت وزارة التموين بأن القرارات الاسترشادية الحالية أصبحت بعيدة عن واقع السوق.

وأوضح أن القرار يحدد وزن وسعر الخبز، في حين أن التكلفة الفعلية التي تواجهها المخابز تختلف عن المستويات التي تستند إليها هذه القرارات.

وأكد أن الأمر يتطلب مناقشة الأسعار والأوزان الحالية والوصول إلى قرارات واضحة وصحيحة وملزمة، بما يتناسب مع ظروف السوق والتغيرات التي طرأت على تكلفة الإنتاج.

صعوبة تواجه المخابز الصغيرة

وأشار رئيس الشعبة العامة للمخابز إلى أن المخابز الصغيرة تواجه صعوبة في استيعاب الزيادات المفاجئة في تكاليف الإنتاج.

وأوضح أن المخابز التي تنتج ما بين جوالين إلى خمسة أجولة لا تستطيع تحمل الزيادات المفاجئة في التكلفة، وهو ما يجعل إعادة النظر في الأسعار والأوزان أمرًا مطروحًا للنقاش.

وأكد أن طبيعة عمل هذه المخابز وحجم إنتاجها يجعلها أكثر تأثرًا بالتغيرات المفاجئة في عناصر التكلفة، الأمر الذي يدفع أصحاب المخابز إلى المطالبة بقرارات تتوافق بصورة أكبر مع واقع السوق.

مناقشات لتحديد أسعار ملزمة

وأوضح عبد الله غراب أن هناك مناقشات مع وزارة التموين بشأن أسعار وأوزان الخبز السياحي والأوروبي، بهدف الوصول إلى أسعار ملزمة تتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المناقشات هو الوصول إلى قرارات واضحة تتوافق مع ظروف السوق الحالية، وتراعي التغيرات التي طرأت على تكلفة الإنتاج.

وأكد أن تحديد أسعار وأوزان تتناسب مع التكلفة الفعلية من شأنه أن يساعد في تنظيم عملية البيع والإنتاج، بدلًا من وجود فارق بين القرارات الاسترشادية وبين الأسعار المتداولة والتكلفة الحقيقية في السوق.

استمرار عمل المخابز في ظل ارتفاع التكلفة

وشدد غراب على أن الهدف الأساسي من المناقشات الجارية هو الوصول إلى صيغة مناسبة لأسعار وأوزان الخبز السياحي والأوروبي، بما يتوافق مع ظروف السوق وتكاليف الإنتاج.

وأوضح أن المخابز الصغيرة لا تستطيع تحمل الزيادات المفاجئة في عناصر التكلفة، مؤكدًا أهمية الوصول إلى قرارات واضحة وملزمة تراعي التكلفة الفعلية وتساعد على استمرار عمل المخابز.