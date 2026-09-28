قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حرام عليكم.. 3 شباب يعتدون على مسن ويستولون على أمواله بالقوة.. وفتاتان تتدخلان لإنقاذه
مفاجأة في صربيا.. فوتشيتش يستقيل ويفتح الباب لانتخابات رئاسية مبكرة
فضل قراءة سورة السجدة قبل النوم.. 3 بشارات لا تغفلها
أفضل أوقات الاستغفار.. اعرف لماذا أمر الله بالإكثار منه وعلاقته بزيادة الرزق؟
سماع الشهود في محاكمة 17 متهما بـ خلية الهيكل الإداري للإخوان.. اليوم
مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم
ظهور ثعبان كوبرا بجوار مدرسة في سوهاج.. ومطالب بسرعة التحرك حفاظا على الطلاب
هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد
بعد إشهار إسلامه.. شاب ألماني يعقد قرانه على فتاة قناوية وسط أجواء من الفرحة
الجيش السوداني ردا على اتهامات إثيوبيا: جاهزون لحماية الحدود والتصدي لأي تهديدات
لامين يامال: ترشيحي للكرة الذهبية فخر لكل إفريقيا.. وهدفنا التتويج بدوري الأبطال
ترامب: أسعار النفط تعود لمستويات ما قبل الحرب بعد الانتصار على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام يكن: جميع الأطراف أخطأت في أزمة منتخب مصر الأخيرة

هشام يكن
هشام يكن
رباب الهواري

أعرب هشام يكن، المدير الفني لمنتخب إريتريا، عن سعادته بالتعادل التاريخي مع كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف أخطأت في أزمة منتخب مصر الأخيرة.


وقال هشام يكن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، عن تعادل إريتريا مع كينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027: «كان جميلًا أن نحقق الفوز في المباراة، وكنت عامل حسابي على هذا الأداء، وخضت مباراة بتقفيل دفاعي واللعب على الهجمات المرتدة. منتخب إريتريا حديث التكوين، واللاعبون لم يخوضوا مباريات دولية من قبل، وليس لديهم خبرة خوض المباريات».


وأضاف: «هناك لاعبون محترفون في منتخب إريتريا، ولكن في درجات ثانية وثالثة ورابعة في أوروبا».


وتابع: «اللقاء المقبل أمام جنوب أفريقيا مباراة صعبة، وإن شاء الله نحقق نتيجة جيدة، لدينا حارس مرمى ممتاز».


وأوضح: «لم يتواصل أحد معي بشأن ضم لاعبين من إريتريا إلى الدوري المصري، ولاعبو إريتريا يشبهون لاعبي الدوري المصري».


وعن أزمة منتخب مصر الأخيرة ورحيل محمد صلاح، قال يكن: «الأطراف كلها أخطأت، محمد صلاح قائد الفريق وأخلاقه عالية، وحقق ما لم يحققه أحد، وأتمنى أن تكون التصريحات التي تحدث على السوشيال ميديا لا تكون بهذا الشكل، وعلى جميع الأطراف ضبط النفس».


وأتم: «حسام حسن نجم كبير، وعلى الجميع أن يتحلى بالهدوء قبل مواجهة جنوب السودان».

هشام يكن منتخب مصر اخبار الرياضة اخبار منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

رئيس الوزراء الإثيوبي

هجوم بمسيرة.. نجاة آبي أحمد من الاغتيال بعد قصف قاعدة جوية في إقليم أوروميا

أحمد سعد وعلياء بسيوني

بعد طلاقها من أحمد سعد رسميا.. أول رد فعل من علياء بسيوني

منظومة صواريخ يارس الباليستية الروسية العابرة للقارات

استعدادا لحرب يوم القيامة.. بوتين يشيد ملجأً نوويا سريا أسفل جبل ناءٍ

معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وخطوات الاستعلام

معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وخطوات الاستعلام

ترشيحاتنا

قطار التنمية المصري في سيناء يثير رعب إسرائيل

من الفردان إلي طابا.. قطار التنمية المصري في سيناء يثير رعب إسرائيل

الوفد الإيراني في مفاوضات الأمم المتحدة

إيران تُكذب ترامب وتنفي إجراء محادثات بين طهران وواشنطن في نيويورك

مطار كاتانيا الإيطالي

تمديد إغلاق مطار كاتانيا الإيطالي وتعليق الرحلات الجوية بسبب رماد بركان إتنا

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد