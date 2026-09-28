شبانة: الشناوي قادر على قيادة منتخب مصر عامين.. والأزمة الحالية لا داعي لها

وجه الإعلامي محمد شبانة رسالة إلى نجوم منتخب مصر، مؤكدًا أهمية مواجهة جنوب السودان في مشوار الفراعنة، ومطالبًا بضرورة عدم تضخيم الأزمات خلال الفترة الحالية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "بقول لنجوم منتخب مصر إن مواجهة جنوب السودان مهمة جدًا في مشوار الفراعنة، والناس عايزة تكبر الدنيا".

وأضاف: "لا يمكن أن تاريخ لاعب يتمحى بتصريح، ومحمد الشناوي لاعب كبير وقيمة كبيرة، ومكانه محفوظ في منتخب مصر".

وتابع: "الناس اللي بتسخن حسام حسن وبتلعب في دماغه طول الوقت، أتمنى إنه ما يسمعش للكلام ده".

وأوضح: "محمد الشناوي قادر على قيادة منتخب مصر لمدة سنتين كمان، ومصطفى شوبير يكون البديل له، والأزمة التي حدثت ليس لها أي داعٍ".

وأكد شبانة أهمية قطبي الكرة المصرية في دعم المنتخب، قائلًا: "الأهلي والزمالك هما منشأ منتخب مصر، ولا غنى عنهما، ومحمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أكد أن النادي لا يمكن أن يمنع لاعبيه من الانضمام إلى المنتخب".