بشير التابعي: تصريح حسام حسن عن الشناوي صعب.. والأهلي ليس محاميا للأندية

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن اختيار اللاعبين حق أصيل للمدير الفني، مشيرًا إلى أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، أخطأ في تصريحاته الأخيرة بشأن محمد الشناوي، قائد الأهلي ومنتخب مصر.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "اختيار اللاعبين حق أصيل للمدير الفني، ومحدش يقدر يحاسبه غير على النتائج فقط، وتصريح حسام حسن عن محمد الشناوي صعب جدًا".

وأضاف: "أداء منتخب مصر أمام أنجولا كان سيئًا، وصدم الجماهير وكبر الموضوع أكثر، بجانب ما حدث مع محمد صلاح".

وتابع: "ليس من حق الأهلي الحديث عن أزمة محمد الشناوي مع حسام حسن، وفي الوقت نفسه تصريح العميد عن الشناوي خاطئ ولا يجوز".

وأوضح: "لاعبو الأهلي يذهبون إلى منتخب مصر منهكين ويعودون وهم قادرون على استعادة مستواهم، وحسام حسن هو من جهز إمام عاشور، وحسام حسن يعمل على تجهيز لاعبي الأهلي في المنتخب، وهذا الأمر شاهدناه الموسم الماضي".

وأشار إلى موقف الأهلي من أزمة الشناوي، قائلًا: "الأهلي ليس المحامي العام للحديث عن جميع الأندية، وعليه أن يتحدث عن نفسه فقط".

واختتم بشير التابعي تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يقلل الناس من انتقاد حسام حسن، فهو كان بطلًا منذ شهرين".