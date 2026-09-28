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الإشراف العام
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سعر الدولار ينخفض في جميع البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

أنهى سعر الدولار  تعاملات الأحد 27 سبتمبر 2026 أمام الجنيه المصري على تراجع في جميع البنوك، بالتزامن مع تحركات سوق الصرف، وسط متابعة مستمرة لمستويات العملة الأمريكية أمام الجنيه في البنوك.

وسجل الدولار مستويات متقاربة بين عدد من البنوك، مع وجود فروق محدودة في أسعار الشراء والبيع، بينما جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستويات مختلفة قليلًا عن بعض البنوك.
 

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك اليوم

استقرت أسعار العملة الأمريكية عند المستويات المسجلة بنهاية التعاملات، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

  • 51.65 جنيه للشراء.
  • 51.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

  • 51.66 جنيه للشراء.
  • 51.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

  • 51.66 جنيه للشراء.
  • 51.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

  • 51.66 جنيه للشراء.
  • 51.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

  • 51.66 جنيه للشراء.
  • 51.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

  • 51.65 جنيه للشراء.
  • 51.75 جنيه للبيع.
     
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في المصرف المتحد

  • 51.66 جنيه للشراء.
  • 51.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

  • 51.62 جنيه للشراء.
  • 51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

  • 51.66 جنيه للشراء.
  • 51.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

  • 51.70 جنيه للشراء.
  • 51.80 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار في البنوك

وأظهرت التعاملات المسجلة بنهاية الأمس تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك، مع استمرار تقارب مستويات العملة الأمريكية..

وسجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك المصري الخليجي والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية سعرًا موحدًا للدولار عند 51.66 جنيه للشراء و51.76 جنيه للبيع.

في المقابل، سجل البنك المركزي المصري 51.65 جنيه للشراء و51.78 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنك البركة 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

وسجل كريدي أجريكول أدنى سعر للشراء بين البنوك الواردة في البيانات عند 51.62 جنيه، مقابل 51.72 جنيه للبيع، بينما جاء بنك قناة السويس عند 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 55.07 مليار دولار

وفي سياق المؤشرات المرتبطة بالنقد الأجنبي، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

وبذلك بلغت الزيادة في الاحتياطي الأجنبي نحو 1.93 مليار دولار خلال شهر واحد، وفق البيانات الواردة، وهو ما يعكس ارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية خلال الفترة المذكورة.
 

سعر الدولار

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 47.3 مليار دولار

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وقد سجلت نموًا خلال السنة المالية 2025/2026 مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وبلغت نسبة الزيادة نحو 29.6%، وفق البيانات الواردة، بما يعكس نمو تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

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