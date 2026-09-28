بيومي فؤاد: أقدم مصطفى النحاس في شمس الزناتي 2.. وابتعد عن الكوميديا في الشخصيات الحقيقية

كشف الفنان بيومي فؤاد عن تفاصيل مشاركته في الجزء الثاني من فيلم «شمس الزناتي»، موضحًا أنه يجسد خلال الأحداث شخصية مصطفى النحاس، رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس حزب الوفد.

وقال بيومي فؤاد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”: «أقدم شخصية مصطفى النحاس، رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس حزب الوفد، في فيلم شمس الزناتي 2، وعندما أقدم شخصية حقيقية أحرص على تقديمها بالشكل الأنسب لها، وأبتعد عن إطار الكوميديا حتى تكون الشخصية أقرب إلى طبيعتها».

وأضاف أن مساحة الدور والمشاهد التي يقدمها في الفيلم ليست كبيرة، إلا أنه حرص على التعامل مع الشخصية بكل اهتمام، مشيرًا إلى أنه قدم عددًا من المشاهد المهمة، من بينها مشهد حضور حلف اليمين.

وتابع بيومي فؤاد: «هناك أيضًا مشهد محاولة هروب، وكان الجو حارًا جدًا أثناء التصوير، وأصبت بالحزام الناري، واضطررت إلى البقاء في المستشفى لمدة 8 أيام».

مواصلة العمل

وأكد الفنان أنه يحرص دائمًا على مواصلة العمل وتقديم شخصيات متنوعة، قائلًا: «أنا بحب الشغل»، مشيرًا إلى وجود مشروع درامي جديد يجمعه بالفنانة مي عمر، إلى جانب الجزء الثاني من مسلسل «نيلي وشريهان».