تفاصيل حملات ضبط متعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية

قال مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الاستعداد للعام الدراسي الجديد يتطلب التأكد من سلامة سائقي الحافلات المدرسية، سواء التابعين للمدارس أو العاملين لدى الشركات الخاصة المتعاقد معها لنقل الطلاب.

وأضاف خلال برنامج من ماسبيرو، أن إجراء الكشف الطبي وتحليل المخدرات للسائقين يمثل إجراءً مهمًا للاطمئنان على سلامة الطلاب.

وأشار إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بدأ تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة لسائقي الحافلات المدرسية تزامنًا مع العام الدراسي الجديد.

وكشف أنه خلال أسبوعين فقط تم الكشف على أكثر من 966 سائق حافلة مدرسية في العديد من المحافظات المختلفة، وأسفرت الحملات عن ضبط سائقين يتعاطون مخدر الحشيش، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، كما يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصل السائق إذا كان يعمل بالمدرسة.

وأوضح أن الحملات تنزل بشكل مفاجئ وسري إلى مقر المدرسة، ويتم إجراء التحليل لكافة السائقين العاملين في المدرسة، ومن يثبت تعاطيه لأي مادة مخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وبين أن الحملات لا تقتصر فقط على السائقين الذين يعملون في المدارس، ولكن تشمل أيضًا السائقين أصحاب السيارات الخاصة أو الأتوبيسات، وكذلك العاملين في بعض الشركات الخاصة التي يتعاقد معها أولياء الأمور لنقل أبنائهم إلى المدارس، ويتم تحليل كافة السائقين من خلال اللجان المشكلة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة.

وأشار المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أن الصندوق أطلق مبادرة تتيح لأولياء الأمور الذين لديهم اشتباه في تعاطي سائق الحافلة المدرسية للمواد المخدرة الإبلاغ والاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على رقم 16023، موضحًا أنه يتم توجيه حملة بشكل فوري ومفاجئ إلى مقر المدرسة وإجراء التحليل للسائق المشكوك فيه.

