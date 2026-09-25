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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نور بيومي فؤاد: والدي رفض دخولي التمثيل.. وتمسكت بحلمي| فيديو

الفنانة نور بيومي فؤاد
الفنانة نور بيومي فؤاد
أوركيد سامي

كشفت الفنانة نور بيومي فؤاد، عن تفاصيل تجربتها الأولى في عالم التمثيل من خلال فيلم «شيش دو »، معربة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في العمل، ومؤكدة أن التجربة كانت مختلفة ومميزة بالنسبة لها، خاصة أنها تأتي بعد سنوات من ارتباطها بمجال الفن والعمل في المونتاج.

وقالت نور خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، إنها سعيدة للغاية بخوض أولى تجاربها التمثيلية من خلال فيلم «شيش دو »، مشيرة إلى أن العمل يحمل طابعًا كوميديًا مميزًا، وأنها استمتعت كثيرًا بتفاصيل التجربة منذ بداية التحضير وحتى التصوير.

وأضافت أنها تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية فتاة تدعى «جودي»، وهي فتاة من «إيجيبت»، موضحة أن الشخصية تحمل العديد من التفاصيل والتركيبات المختلفة، وتتميز بطابع خاص يجعلها تتفاعل مع عدد من الشخصيات والمواقف بطريقة كوميدية.

وأوضحت نور أن شخصية «جودي» كانت من الشخصيات التي جذبتها منذ البداية، خاصة أنها تحمل مساحة مختلفة من الأداء، وتتيح لها تقديم شخصية غير تقليدية، مؤكدة أنها حرصت على الاستعداد جيدًا للدور قبل خوض تجربة التصوير.

نور بيومي فؤاد: سعيدة بالتعاون مع فريق عمل «شيش دو »

وعن كواليس العمل مع أبطال وصناع فيلم «شيش دو »، أعربت نور عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع جميع أفراد فريق العمل، مؤكدة أن الأجواء خلال التصوير كانت مميزة، وأنها استفادت كثيرًا من التعاون مع مختلف المشاركين في الفيلم.

وأشارت إلى أنها تعتبر مشاركتها في الفيلم فرصة مهمة بالنسبة لها، خاصة أنها تخوض من خلالها تجربة جديدة في مسيرتها الفنية و هي مجال التمثيل

وأكدت نور أن دعم فريق العمل ساعدها على خوض التجربة بثقة أكبر، لافتة إلى أن التعاون مع الفنانين وصناع الفيلم أضاف لها الكثير على المستوى الفني والإنساني.

والدها بيومي فؤاد رفض دخولها عالم التمثيل في البداية

وتحدثت نور عن موقف والدها، الفنان بيومي فؤاد، من دخولها مجال التمثيل، موضحة أنه لم يكن متحمسًا في البداية لفكرة اتجاهها إلى التمثيل.

وقالت إن والدها كان رافضًا في البداية دخولها عالم التمثيل.

وأضافت أن والدها عندما وجد أنها متمسكة بحلمها، وأنها تسعى بالفعل إلى تطوير نفسها ودراسة التمثيل والاستعداد له بشكل جاد، بدأ في تقبل الفكرة، خاصة بعد أن لمس مدى حبها للفن وإصرارها على تحقيق حلمها.

وأوضحت نور أن موقف والدها تغير مع الوقت، بعدما وجد أنها لا تتعامل مع التمثيل باعتباره مجرد تجربة عابرة، وإنما تسعى إلى دراسته والاستعداد له بشكل حقيقي، وهو ما جعلها تحصل على دعمه في النهاية.


وأكدت نور  أنها تحب الفن بمختلف أشكاله، وأن عملها في المونتاج منحها خبرة مهمة في التعامل مع الأعمال الفنية وفهم تفاصيلها، لكنها كانت ترغب في خوض تجربة مختلفة و هي التمثيل

وأشارت إلى أنها كانت تحب التمثيل منذ فترة، ولذلك قررت أن تمنح نفسها فرصة لتحقيق هذا الحلم، فبدأت في دراسة التمثيل والاستعداد له من خلال حضور عدد من ورش التمثيل والتدريب على الأداء، إلى جانب خوض اختبارات «أوديشن» قبل الحصول على فرصة المشاركة في فيلم «شيش دو ».

وقالت نور إن التحضير للتجربة كان أمرًا مهمًا بالنسبة لها، وإنها حرصت على المذاكرة والتدريب حتى تكون مستعدة بالشكل المناسب للوقوف أمام الكاميرا للمرة الأولى.

«شيش دو » تجربة مختلفة بالنسبة لي

وأكدت نور أن تجربة فيلم «شيش دو » تمثل محطة مهمة في بدايتها كممثلة، مشيرة إلى أنها شعرت بسعادة كبيرة خلال العمل، وأنها تعتبر الفيلم تجربة مختلفة ومميزة.

وأعربت عن أملها في أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، وأن تكون شخصيتها «جودي» قريبة من المشاهدين، لافتة إلى أنها بذلت جهدًا كبيرًا في التحضير للدور وتقديم الشخصية بالشكل الذي يناسب أحداث الفيلم وطبيعته الكوميدية.

نور بيومي فؤاد تستعد لتجربة سينمائية جديدة

وفي ختام حديثها، كشفت نور بيومي فؤاد عن استعدادها لخوض تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها تحضر حاليًا لفيلم سينمائي آخر، لكنها فضلت عدم الكشف عن تفاصيله في الوقت الحالي.


فيلم «شيش دو» يضم: بيومي فؤاد، باسم سمرة، ميشيل ميلاد، رحمة أحمد، بسنت أبو باشا، محمد أوتاكا، مالك عماد، محمود عزب وغيرهم، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد زاهر وأحمد صيام والفيلم من قصة وسيناريو وحوار وإخراج أكمل شهير، في أولى تجاربه الإخراجية.

تدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة، يعثر الصديقان عادل ونبيل على شاب ثري فاقد للوعي، فيقرران اختطافه طلبًا للفدية هربًا من الفقر واليأس. ومع تصاعد الأحداث، تتشابك مصالح الخاطفين مع عائلة الشاب ورجل نافذ يستغل اختفاءه، لتنكشف صراعات الطبقات والسلطة والانهيار الأخلاقي في إطار درامي كوميدي أسود

https://youtube.com/shorts/bH8S88xplrM?si=U6rRQmHMDPD7-A1G

الفنانة نور بيومي فؤاد اخبار الفن نجوم الفن

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