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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيومي فؤاد وأبطال «شيش دو» يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم في إحدى سينمات أكتوبر

بيومي فؤاد وأبطال «شيش دو» يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم في إحدى سينمات أكتوبر
بيومي فؤاد وأبطال «شيش دو» يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم في إحدى سينمات أكتوبر
أوركيد سامي

احتفل الفنان بيومي فؤاد وأبطال فيلم «شيش دو» بالعرض الخاص للعمل، مساء اليوم، داخل إحدى دور السينما بمنطقة أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم وصناع الفيلم، الذين حرصوا على مشاركة فريق العمل الاحتفال بطرح الفيلم للجمهور.

وشهد العرض الخاص حضور عدد كبير من أبطال فيلم «شيش دو»،  بيومي فؤاد، باسم سمرة، ميشيل ميلاد،  نور بيومي فؤاد، رحمة أحمد، بسنت أبو باشا، محمد أوتاكا، مالك عماد، محمود عزب، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، على رأسهم أحمد زاهر وأحمد صيام، وسط أجواء احتفالية والتقاط الصور التذكارية قبل مشاهدة الفيلم.

وفيلم «شيش دو» من قصة وسيناريو وحوار وإخراج أكمل شهير، في أولى تجاربه الإخراجية، ويخوض من خلاله تجربة تجمع بين الدراما والكوميديا السوداء، مع الاعتماد على البطولة الجماعية وتعدد الشخصيات وتشابك خطوط الأحداث.

وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة، حيث يجد الصديقان عادل ونبيل شابًا ثريًا فاقدًا للوعي، فيقرران اختطافه وطلب فدية من أسرته، في محاولة للخروج من حالة الفقر واليأس التي يعيشانها.

لكن سرعان ما تتغير الأمور، وتتطور عملية الاختطاف إلى سلسلة من المفاجآت والمواقف غير المتوقعة، بعدما تتداخل مصالح الخاطفين مع عائلة الشاب الثري، إلى جانب دخول رجل نافذ على خط الأحداث، مستغلًا واقعة اختفاء الشاب لتحقيق أهدافه ومصالحه الخاصة.

ومع تصاعد الأحداث، يكشف الفيلم عن مجموعة من الصراعات الاجتماعية والإنسانية، ويتناول الفوارق بين الطبقات وتداخل المال والنفوذ مع حياة الشخصيات، في إطار يمزج بين المواقف الكوميدية والدراما ذات الطابع الأسود.

ويقدم «شيش دو» مجموعة كبيرة من الشخصيات التي تتقاطع مصائرها خلال ليلة واحدة، لتتحول عملية الاختطاف التي بدأت بهدف الحصول على المال إلى سلسلة من الأزمات والمفارقات التي تضع جميع الأطراف أمام اختبارات صعبة.

ويأتي الفيلم في أولى تجارب أكمل شهير الإخراجية، حيث يتولى كذلك كتابة القصة والسيناريو والحوار، بينما يضم العمل نخبة من الفنانين، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، في تجربة سينمائية تعتمد على الكوميديا السوداء وتناقش عددًا من القضايا الاجتماعية من خلال أحداث مشوقة ومتلاحقة.

واختتم أبطال وصناع الفيلم فعاليات العرض الخاص بالتقاط الصور التذكارية والاحتفال بانطلاق «شيش دو»، وسط حضور فني وإعلامي، استعدادًا لبدء الفيلم رحلته مع الجمهور في دور العرض السينمائي.

بيومي فؤاد اخبار الفن نجوم الفن

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