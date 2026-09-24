شبانة يوجه رسالة لـ هشام نصر بعد تصريحاته عن خسائر الزمالك: متتكلمش حتى الانتخابات

أكد الإعلامي محمد شبانة أن تصريحات هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، بشأن الخسائر المالية للنادي تثير تساؤلات حول موقف القلعة البيضاء من الحصول على الرخصة، مطالبًا اتحاد الكرة بالرد على هذه التصريحات.

هشام نصر

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يذاع على قناة "CBC": "هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك قال: الزمالك بيخسر كل سنة نصف مليار جنيه، طيب الزمالك أخد الرخصة إزاي؟ وأطالب مصطفى عزام، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، بالرد على هذا التصريح".

وأضاف: "بنصح هشام نصر، من أجل نادي الزمالك، ما تتكلمش حتى نهاية الانتخابات، لأنك بتضع الزمالك في مأزق".

وتابع: "إزاي أزمة رخصة الزمالك تم تسويتها، وهشام نصر خارج يقول إن الفريق بيخسر 500 مليون كل سنة، وفي النهاية حصل على الرخصة؟ ولو اتحاد الكرة حاسبك، كنت إنت اشتغلت عشان ما تخسرش كل سنة".

وأردف: "هشام نصر بيقول إن لو قراره لوحده مكنش هيوافق على رحيل بيزيرا، يعني معنى كلامك إن باقي مجلس الإدارة هو من وافق على رحيل اللاعب دون رغبة الإدارة؟".