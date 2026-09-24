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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: الأهلي لا يتحمل رحيل ياسر إبراهيم.. ولا يجب تكرار خطأ رامي ربيعة

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن ياسر إبراهيم يمثل عنصرًا مهمًا في خط دفاع الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يحتاج لاستمراره، خاصة في ظل عدم نجاحه حتى الآن في تعويض رحيل رامي ربيعة.

ياسر ابراهيم 

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يذاع على قناة "CBC": "ياسر إبراهيم لاعب مهم في الأهلي وخط الدفاع، والفريق الأحمر محتاجه، والأهلي لا يريد تكرار خطأ رحيل رامي ربيعة بسبب 5 ملايين جنيه".

وأضاف: "ما هي المشكلة من طلب ياسر إبراهيم الجلوس مع ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، للاستماع لطلباته ودراستها، ومثلًا يتم ترضيته بإعلان".

وتابع: "أي فريق كرة الأفضل له الوصول للشكل المثالي وتحقيق الأهداف بدون حدوث مشاكل في الفريق، والمشكلة مش في تطبيق سقف للرواتب".

وأردف: "الأهلي خسر جميع البطولات في الموسم الماضي بسبب خط الدفاع، دون النظر للمدربين، لأن اللاعبين الموجودين يكسبوا أي حد، والفريق كان يصل للمرمى وأهدر العديد من الفرص".

وأوضح: "الأهلي لن يتحمل رحيل ياسر إبراهيم، خاصة وأنه يبحث عن مدافع حاليًا للعب بجانب ياسر، في ظل أن ياسر مرعي وهادي رياض لم يصلوا للمستوى الذي يؤهلهم لقيادة خط الدفاع".

واختتم شبانة: "الأهلي بقاله سنتين مش عارف يعوض رحيل رامي ربيعة، فكيف سيعوض رحيل ياسر إبراهيم أيضًا؟".

ياسر ابراهيم الاهلي الزمالك

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