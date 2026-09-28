لامين يامال: ترشيحي للكرة الذهبية فخر لكل إفريقيا.. وهدفنا التتويج بدوري الأبطال

كشف لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، عن طموحاته خلال الموسم الحالي، متحدثًا عن ترشحه لجائزة الكرة الذهبية، وحلم الفريق الكتالوني بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب علاقته بالجانب الفني والخططي داخل الملعب.

وقال يامال، خلال تصريحات عبر قناة «أون سبورت»، عن ترشحه لجائزة الكرة الذهبية: «وجودي كمرشح للبالون دور فخر لكل إفريقيا، بالأداء وليس بالجنسية»، مؤكدًا أن ما يقدمه داخل الملعب هو العامل الأهم بالنسبة له بعيدًا عن الجنسية.

وأضاف النجم الإسباني أن الوصول إلى قائمة المرشحين للجائزة يمثل مصدر فخر بالنسبة له، خاصة في ظل المنافسة القوية مع نخبة من أبرز لاعبي العالم، مشددًا على أن الاستمرار في تقديم مستويات قوية هو هدفه الأساسي.

وتحدث يامال عن طموحات برشلونة في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا رغبة الفريق في المنافسة على اللقب، وقال: «إن شاء الله هناخد دوري أبطال أوروبا».

وأشار لاعب برشلونة إلى أن التتويج بالبطولة الأوروبية يمثل أحد الأهداف المهمة للفريق، في ظل امتلاك النادي طموحات كبيرة خلال الموسم الحالي، ورغبة اللاعبين في إسعاد الجماهير وتحقيق البطولات.

كما تطرق يامال إلى كيفية التوفيق بين تقديم مهاراته والاستعراض بالكرة من جهة، والالتزام بالتعليمات التكتيكية للمدير الفني هانز فليك من جهة أخرى.

وقال: «رغم إني بحب أقدم المتعة للجمهور لكن ده مش هدفي الأول مع برشلونة الموسم ده».

وأوضح أن الأولوية بالنسبة له تتمثل في خدمة الفريق وتنفيذ المطلوب منه داخل الملعب، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أسلوبه ومهاراته التي تميزه، مؤكدًا أن الأداء الفردي يجب أن يكون في خدمة الأهداف الجماعية.

ويأمل يامال في مواصلة تألقه مع برشلونة، والمساهمة في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، إلى جانب تعزيز فرصه في الفوز بالكرة الذهبية مستقبلًا.