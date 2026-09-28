أفضل أوقات الاستغفار.. اعرف لماذا أمر الله بالإكثار منه وعلاقته بزيادة الرزق؟

من العبادات التي يستحب الإكثار منها في كل وقت، وهي في مواسم الطاعات أشد استحبابًا: الاستغفار وغيره من الأذكار: فأكثر من قول: أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله.

ويعتبر الاستغفار مشروع للمسلم في كلّ وقت وحين، ولا يتمّ تحديد وقت لعبادةٍ ما إلا ما نزل فيها الأمر بذلك، مثل وقت السّحر، أو أدبار الصّلوات، أو الصّباح والمساء، وذلك للحذر من الوقوع في البدع، ويجب على المسلم أن يستحضر قلبه عند الاستغفار والدّعاء، وذلك لما في حديث الترمذي عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال: “إنّ الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه”.

دعاء سيد الاستغفار

“هو اللهم أنت ربّي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي، فإنّه لا يغفر الذّنوب إلا أنت” رواه البخاري.

كما أن الاستغفار من أنفع العبادات عند الله سبحانه وتعالى، فأمرنا الله به في الكثير من الآيات، كما أمر سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم والأمة من بعده، في قوله “فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً” سورة النصر، 3 ، وقال سبحانه وتعالى: “وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً” سورة النساء، 106.

فضل الاستغفار لزيادة الرزق

كما أن المسلم الذي يستغفر ربه دائما يكون حريصا على اجتناب الكسب الخبيث والمال الحرام، الذي هو سبب من أسباب عدم استجابة الدعاء، ففي الحديث الشريف نعي لحال من يدعو الله تعالى وملبسه حرام ومأكله حرام، وعذي بالحرام، فالاستغفار واستجابة الدعاء أمران متلازمان فحيثما يكون الاستغفار والتوبة يكون الدعاء المستجاب، وإذا غاب الاستغفار ولم تصدق التوبة غابت أسباب استجابة الدعاء.

أن الله سبحانه وتعالى يعطي الرزق لمن أدام الاستغفار وحرص عليه، قال تعالى: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) وهذا الرزق من الله تعالى يأتي كذلك من خلال الدعاء الصادق حينما يقف العبد بين يدي الله تعالى يسأله الرزق الحلال الطيب في الدنيا، كما أن من مظان استجابة الدعاء تحين أوقات معينة للدعاء ومنها وقت نزول المطر.