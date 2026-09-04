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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب المسجد الحرام: الاستغفار والتوبة من أسباب استجلاب الرزق

المسجد الحرام
المسجد الحرام
محمد شحتة

تحدث الشيخ أسامة بن عبدالله خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام، في خطبة الجمعة اليوم، عن موضوع الأخذ بأسباب الرزق، مؤكدًا أن الرزق من نعم الله تعالى على عباده، وأن بلوغ مقاصده يكون بالأخذ بالأسباب المشروعة مع التوكل على الله.

وأوضح الشيخ أسامة بن عبدالله خياط، في خطبة الجمعة اليوم، أن من أبرز أسباب الرزق الإيمان بالله وتقواه، مشيرًا إلى ما وعد الله به أهل التقوى من الفرج والرزق من حيث لا يحتسبون، مبينًا أن الإيمان والعمل الصالح من أسباب نزول البركات والخيرات.

التوكل على الله وعدم ترك السعي

وأكد أن التوكل الصادق على الله لا يعني ترك السعي، بل يجمع بين اعتماد القلب على الله والأخذ بالأسباب، مستشهدًا بالأمر بالسعي في الأرض وابتغاء فضل الله ورزقه، مشيرًا إلى أن التوكل عبادة القلب، والسعي عبادة الجوارح.

وأشار إلى أن الاستغفار والتوبة من الذنوب من أسباب استجلاب الرزق، كما أن صلة الرحم من أسباب بركة الكسب وسعة الرزق، مستشهدًا بما ورد في السنة النبوية من الحث على صلة الرحم لما فيها من آثار مباركة على حياة المسلم.

وحذّر إمام وخطيب المسجد الحرام من الاستعجال في طلب الرزق، وما قد يدفع إليه من سلوك طرق محرمة أو مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا أن الرزق المقدر لا يبرر الوقوع في الحرام، وأن عاقبة المكاسب الخبيثة الخسران في الدنيا والعقوبة في الآخرة.

المسجد الحرام الحرمين الشريفين خطبة الجمعة صلاة الجمعة الرزق

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