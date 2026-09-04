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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مريض نفسى.. القبض على المتهم بالتعدى على شقيقة بماسورة حديدية بالأقصر

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنبة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام آلة حادة بالأقصر .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/ أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة طيبة بحدوث مشاجرة بين طرف أول : صاحب الحساب (عامل"مصاب بكسر وكدمات متفرقة") ، طرف ثان : (شقيقه "مهتز نفسياً يتلقى العلاج بإحدى مستشفيات الصحة النفسية") مقيمان بدائرة المركز ، وبسؤال الأول إتهم شقيقه بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام ماسورة حديدية وإحداث إصابته حال محاولته إصطحابه لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.


 

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وضبط بحوزته "الأداة المستخدمة فى التعدى".


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تنسيقاً والجهات المعنية إيداعه بإحدى المصحات النفسية.



 

الأجهزة الأمنبة التواصل الإجتماعى مشاجرة

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