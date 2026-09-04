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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. تكثيف الحملات الرقابية وأعمال النظافة بنصر النوبة وكلابشة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصلت الوحدات المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة ، وأيضاً بمدينة كلابشة جهودها الميدانية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الخدمية، ورفع مستوى النظافة العامة ، والإستعداد الجيد لإستقبال العام الدراسى الجديد 2026/2027 .

حملات رقابية على محطات الوقود والمخابز بنصر النوبة
وفى هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز رئيس المركز ، حملات رقابية على محطات الوقود، بالإضافة إلى حملة أخرى على المخابز بمحيط المدينة ، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين نصر النوبة للتأكد من إنتظام العمل والإلتزام بالقواعد والإشتراطات المنظمة .

تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس استعداداً للعام الدراسى
وفى سياق الإستعدادات للعام الدراسى الجديد ، واصلت الوحدات المحلية القروية التابعة لمركز نصر النوبة أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط المدارس ، حيث قامت الوحدة المحلية لقروى قورتة برئاسة عمرو عقل بأعمال النظافة أمام مدرسة التجارة بأبو سمبل ، فيما نفذت الوحدة المحلية لقروى أبو سمبل برئاسة رجب برقى أعمال النظافة بمحيط المدارس بقرية توشكى شرق ، إلى جانب تنفيذ أعمال النظافة بمحيط قرى المالكى بالتنسيق مع مديرى المدارس .

رفع المخلفات بمحيط مدرسة أبو سمبل التجارية


كما قامت الوحدة المحلية لقروى أبو سمبل بأعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط مدرسة أبو سمبل التجارية، استعداداً لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان جاهزية المناطق المحيطة بالمدارس.

تكثيف أعمال النظافة بقرى خريت ورفع كفاءة المظهر العام
كما قامت الوحدة المحلية لقروى خريت بتنفيذ أعمال النظافة بمحيط القرى والمدارس التابعة لها، استعداداً للعام الدراسى الجديد، وذلك تحت إشراف شريف حسن أحمد سكرتير قروى خريت، بالتوازى مع تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط مدينة نصر النوبة تحت إشراف أحمد رمضان نائب رئيس المركز .

جهود مكثفة لتحسين مستوى النظافة بمدينة كلابشة
وفى مدينة كلابشة، وبتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وتعليمات محمود بهاء رئيس المدينة ، تم تكثيف جهود العاملين بقسم النظافة بالوحدة المحلية لرفع المخلفات والتراكمات، والعمل على تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة المظهر الحضارى بما يليق بالمدينة .

تنفيذ ندوات لتأهيل الشباب قبل الزواج

نفذت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة برئاسة محمود بهاء ، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بقيادة سهير مكى ندوة توعوية عن “ تأهيل الشباب قبل الزواج”.

تعكس هذه الجهود حرص محافظة أسوان على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الخدمية، بالتوازى مع رفع مستوى النظافة والاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسى الجديد، بما يوفر بيئة آمنة ونظيفة للطلاب ويحسن مستوى المظهر العام بمختلف المدن والقرى .

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