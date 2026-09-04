بعد ضربه وكسر قدمه| نقابة بورسعيد تتحرك للدفاع عن طبيب مستشفي الزهور.. تفاصيل

تعرض أحد أطباء مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد لاعتداء سافر أثناء تأدية عمله داخل قسم الطوارئ بمستشفى الزهور التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، أسفر عن إصابته بعدد من الكدمات والسحجات، إلى جانب إصابته بكسر في القدم، ويخضع الطبيب حاليًا لفترة علاج ومتابعة طبية للتعافي من آثار الإصابات، مع احتمالية حاجته إلى تدخل جراحي وفقًا لحالته وتقييم الأطباء المعالجين.

وتحركت نقابة أطباء بورسعيد فور علمها بالواقعة، حيث حرص مجلس إدارة النقابة على حماية حقوق الأطباء وأعضاء الفريق الطبي، والتصدي بكل حزم لأي صورة من صور التعدي الجسدي أو اللفظي أثناء تأدية عملهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن الطبيب ومتابعة ملابسات الواقعة.

بعد ضربة وكسر قدمه.. نقابة بورسعيد تتحرك للدفاع عن طبيب مستشفي الزهور

وقامت النقابة، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه أعضائها، بتكليف محاميها للدفاع عن الطبيب ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالواقعة، كما حرص أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة على التوجه إلى المستشفى التي شهدت الواقعة، والوقوف إلى جانب الزميل ومساندته ومتابعة الموقف عن قرب.

وفي اليوم التالي، اصطحب عضو مجلس إدارة النقابة الطبيب برفقة محامي النقابة إلى النيابة، حيث تم عرض تفاصيل الواقعة وإجراء التحقيقات، كما تم فحص ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت ملابسات الاعتداء.

وبناءً على ما تم عرضه من أدلة ووقائع أمام جهات التحقيق، صدر قرار بحبس المعتدين على ذمة التحقيقات، في خطوة أكدت أهمية توثيق واقعة الاعتداء والتعامل معها من خلال القنوات القانونية والرسمية.

ووجه مجلس إدارة نقابة أطباء بورسعيد رسالة مهمة إلى جميع مقدمي الخدمة الصحية، من أطباء وأعضاء الفريق الطبي، أكد خلالها ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة عند التعرض لأي اعتداء جسدي أو لفظي، وعدم التسرع في تقديم شكاوى أو بلاغات بأسمائهم الشخصية متى كان ذلك ممكنًا.

وشددت النقابة على أنه يفضل أن يتم تحرير البلاغ باسم المنشأة أو المستشفى التي وقعت بها الواقعة، ومن خلال الإدارة المختصة، بما يضمن توثيق الواقعة وحماية حقوق الطبيب قانونيًا.

كما أكدت النقابة أهمية إثبات الواقعة فور حدوثها، والحفاظ على تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستعانة بالنقابة ومحاميها في أسرع وقت ممكن، خاصة أن أي تأخير قد يؤدي إلى ضغوط لاحقة على الزملاء الذين قد يتعرضون لها من أجل التنازل عن التصالح.

وأكدت نقابة أطباء بورسعيد مجددًا أن كرامة الطبيب وسلامته أثناء أداء رسالته المهنية ليستا محل تفاوض، وأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أعضائها والتصدي لأي اعتداء يتعرضون له أثناء أداء واجبهم.