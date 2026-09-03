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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل بدء العام الدراسي.. محافظ بورسعيد يرسم بسمة على وجوه أولياء الأمور بعد توزيع حقائب وزي مدرسي ضمن «لقاءات الخير»|صور

«المواطن أولًا» .. محافظ بورسعيد يواصل سلسلة لقاءات الخير و يستقبل 85 حالة إنسانية
«المواطن أولًا» .. محافظ بورسعيد يواصل سلسلة لقاءات الخير و يستقبل 85 حالة إنسانية
محمد الغزاوى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عقد لقاءات الخير مع المواطنين، في إطار سلسلة متواصلة من الجهود الإنسانية والتنموية التي تنفذها المحافظة، وحرصًا على الاستجابة الفورية لاحتياجات الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ورفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

 «المواطن أولًا» .. محافظ بورسعيد يواصل سلسلة لقاءات الخير و يستقبل 85 حالة إنسانية

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذة رشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والأستاذ محمد حلمي، مدير مديرية التموين، والأستاذة إيمان مسعد، مدير مديرية العمل.

وخلال اللقاء، استقبل محافظ بورسعيد 85 حالة إنسانية، وحرص على الاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والتوجيه بسرعة توفير أوجه الدعم اللازمة لهم، وخلال اللقاء قام المحافظ بتوزيع مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم وحقائب مدرسية وزي مدرسي، و 8 كراسي متحركة للحالات المستحقة، بإجمالي تكلفة بلغت نحو مليون جنيه

وتزامن توزيع الحقائب المدرسية والزي المدرسي مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار حرص المحافظ على دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المادية عنها، ومساندة أبنائها في الاستعداد للعام الدراسي، بما يضمن توفير احتياجاتهم الأساسية ويسهم في انتظامهم بالدراسة

وأكد محافظ بورسعيد أن لقاءات الخير تأتي امتدادًا لسلسلة من الجهود الإنسانية والتنموية التي تحرص المحافظة على استمرارها، انطلاقًا من وضع المواطن واحتياجاته في مقدمة أولويات العمل، مشددًا على أن المحافظة تعمل على الاستجابة لمطالب المواطنين، خاصة الحالات الإنسانية والأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير الدعم اللازم لهم بصورة عاجلة

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وبذل أقصى الجهود لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب مواصلة المشروعات والجهود التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ووجه المحافظ باستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية ولجنة المساعدات الإنسانية لفحص الحالات وتحديد احتياجاتها والتعامل معها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن أبواب المحافظة مفتوحة أمام المواطنين، وأن العمل مستمر لتقديم المساندة اللازمة للحالات المستحقة

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