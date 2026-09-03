الرقابة التموينية تضبط كميات ضخمة من خامات العصائر والآيس كريم منتهية الصلاحية ببورسعيد

واصلت أجهزة الرقابة التموينية حملاتها المكثفة لإحكام السيطرة على المنشآت الغذائية ومنافذ تقديم المشروبات بناءً على تعليمات محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، و الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق والمحال التجارية، والتصدّي بكل حسم لترويج السلع والمنتجات منتهية الصلاحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ضربة حازمة للتموين ببورسعيد لحماية صحة المواطنين وقمع الغش والتدليس قبل وصول المنتجات الفاسدة للمستهلكين

وفي ضربة رقابية جديدة، شنّت إدارة تموين وسط بورسعيد حملة تفتيشية موسعة بدائرة حي المناخ.

أسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال الشهيرة لبيع العصائر وبداخله كميات كبيرة من الخامات والمنتجات منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وجاءت المضبوطات كالتالي:

ضبط ٦٨ كجم: عصائر بنكهات مختلفة منتهية الصلاحية.

ضبط ٢٠ كجم: بودرة آيس كريم (سوفت) منتهية الصلاحية.

ضبط ٢ جردل: زبدة فول سوداني منتهية الصلاحية وتُستخدم في إعداد المشروبات.

ضبط ١ علبة: بسكويت بالكراميل منتهية الصلاحية.

وجرى التحفظ على كافة المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين طبقًا لأحكام القانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ الخاص بقمع الغش والتدليس، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية.

ومن جانبها، أهابت مديرية التموين ببورسعيد بأصحاب محال العصائر والمشروبات الالتزام التام باشتراطات السلامة وتواريخ الصلاحية، مشددة على أن صحة المواطنين خط أحمر ولن يتم التهاون مع أي تجاوزات، داعيةً المواطنين إلى مراجعة تواريخ الصلاحية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر قنوات الشكاوى الرسمية.