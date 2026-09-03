رويترز: لماذا مصر؟.. تقارير دولية تكشف سبب اهتمام بكين الكبير للشراكة مع القاهرة

سلط تقرير لوكالة رويترز، الضوء على سبب اهتمام الصين الكبير بتطوير شراكتها مع مصر، بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، التي اختتمها أمس الأربعاء وسط اهتمام دولي كبير.

اهتمام اقتصادي وموقع محوري

وقالت رويترز إن مصر هي الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وتسيطر على قناة السويس، وهي ممر تجاري رئيسي في العالم."

وصرح إريك أولاندر، المؤسس المشارك لمشروع الصين والجنوب العالمي، وفقا لرويترز: بأن "مصر كانت خيارًا واضحًا" بالنسبة لشي جين بينج لأنها تمس إسرائيل والقضية الفلسطينية وأفريقيا والخليج العربي.

وقال نادر رونج، وهو صحفي متخصص في الشؤون الآسيوية، إن الشراكة يمكن أن تتجاوز الآن التجارة التقليدية نحو زيادة الاستثمار الصيني ونقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي.

نقل مراكز التصنيع إلى مصر

وأكد أن التعاون الأقوى يمكن أن يساعد في تحويل مصر إلى قاعدة إنتاج وتصدير للمنتجات الصينية المتجهة إلى الأسواق الأفريقية، وذلك من خلال الجمع بين الاستثمار والخبرة الصينية والموقع الاستراتيجي لمصر.

وقد بدأ البُعد التكنولوجي يجذب الأنظار بالفعل، فقد أفادت التقارير أن شركة هواوي قدّمت عرضًا لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي لصالح الحكومة المصرية، وتوريد أكثر من 2000 شريحة ذكاء اصطناعي. ولم يُعتمد هذا العرض كمشروع نهائي، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم اختيار هواوي.

إذا تم تنفيذ مثل هذه البنية التحتية، فإنها ستعزز القدرة الحاسوبية المحلية لمصر وتدعم التطبيقات في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والخدمات الحكومية، مع إثارة قضايا مهمة تتعلق بالأمن السيبراني والخصوصية وإدارة البيانات.

لذا، فإن زيارة شي تتجاوز مجرد الاحتفال بسبعة عقود من العلاقات الدبلوماسية، فهي تؤكد على القيمة الاستراتيجية المتنامية لمصر بالنسبة لانخراط الصين في أفريقيا والشرق الأوسط والجنوب العالمي وتفادي الحروب الجمركية مع الولايات المتحدة، وقد تمثل تهديدا للوجود الأمريكي بالشرق الأوسط.

لماذا تُعدّ العلاقات الاقتصادية المتنامية مهمة؟

في ذات السياق، سلط موقع "ريال كلير وورلد" الأمريكي، الضوء على أهمية تنامي العلاقات الاقتصادية بين الصين ومصر.

وقال :"يتجلى سعي الصين المتزايد للهيمنة الاقتصادية العالمية بشكل متزايد في تعميق استثماراتها في أفريقيا، حيث تبرز مصر كمركز استراتيجي محوري، مع توسيع بكين نطاق الإعفاء الجمركي ليشمل الواردات من 53 دولة أفريقية، مما يعزز مكانتها التجارية في القارة.

وتبرز مصر، التي انضمت إلى منظمة بريكس+ الحكومية الدولية (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا) في عام 2024 ، بسرعة كإحدى أهم المراكز التجارية في المجموعة، مما يعزز علاقاتها المتنامية مع بكين.

لا تقتصر هذه السياسات على فتح الأسواق الصينية فحسب، بل إنها تعزز العلاقات التجارية، وتؤمن سلاسل التوريد، وتوسع النفوذ الصناعي للصين في البلدان التي تقع على طرق التجارة العالمية الحيوية، مثل مصر وقناة السويس، وفقا للتقرير.

تُسهّل قناة السويس، التي تُطل على البحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية في العالم، مرور نحو 12% من التجارة العالمية، ويمر عبر ممر السويس الأوسع نطاقاً حوالي 30% من حركة الحاويات العالمية. ويمنح هذا النفوذ التجاري مصر مكاسب وسلطة على حركة البضائع والطاقة والخدمات اللوجستية العسكرية بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

كما تُدرك الصين هذا الأمر جيداً. إن الدور المتنامي لبكين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر ليس قصة استثمارية معزولة، بل هو جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية الأوسع نطاقاً، والتي تُرسّخ فيها الشركات المرتبطة بالدولة الصناعة الصينية في الدول التي تُحرك عجلة التجارة العالمية.

استثمارات قناة السويس

استقطبت المنطقة الاقتصادية الخاصة في مصر استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2022 إلى 2025 ، شكل المستثمرون الصينيون نصفها تقريبًا. وبين عامي 2017 و2022، شهدت الاستثمارات الصينية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 317%، جاذبةً 180 شركة لاستثمار ما يزيد عن 3 مليارات دولار أمريكي في قطاعي التصنيع والتطوير الصناعي، بهدف تعزيز القدرة التصديرية في أحد أهم الممرات الصناعية ذات الموقع الاستراتيجي في العالم.

واستثمرت شركات صينية مثل مجموعة شينفنج مينج، وشركة تشاويانج لانجما للإطارات، وشركة تونجلينج جيا للتكنولوجيا الحيوية، 800 مليون دولار في ألياف البوليستر، و190 مليون دولار في إطارات السيارات، و160 مليون دولار في المنتجات الطبية، على التوالي. ولا تبدو هذه الاستثمارات رمزية، بل رهانات ملموسة على مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي موثوق.

كما يُعدّ موقع بكين البحري أكثر دلالةً، إذ تمتلك شركة كوسكو للشحن البحري ، وهي شركة صينية مملوكة للدولة، حصة 20% في محطة حاويات قناة السويس في ميناء شرق بورسعيد بالقرب من مدخل القناة على البحر الأبيض المتوسط. كما تمتلك حصة 25% في المحطة الجديدة في العين السخنة بالقرب من مدخلها على البحر الأحمر.

ويُسهّل الوصول الاستراتيجي إلى هذه النقطة المحورية العالمية مرور نحو 60% من صادرات الصين المتجهة إلى أوروبا. ورغم أن ذلك لا يمنح الصين سيطرة سيادية على القناة، إلا أنه يضع نفوذاً تجارياً صينياً مرتبطاً بالدولة على طرفي أحد أهم شرايين الملاحة في العالم.

إضافةً إلى ذلك، لا يقتصر الاستثمار الصيني على المناطق الصناعية. ففي عام ٢٠٢٥، وقّع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اتفاقية مع شركة المقاولات الحكومية الصينية "تشاينا ستيت كونستركشن إنجينيرينج كوربوريشن" لبدء إنشاء منطقة أعمال مركزية في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر.

ويكتسب هذا الأمر أهمية بالغة لأن بكين لا تكتفي بتوسيع البنية التحتية التجارية لمصر، بل تُرسّخ وجودها في جميع جوانب المشاريع المصرية الرائدة، بما في ذلك التمويل، مما يُشير إلى علاقة عميقة وطويلة الأمد.

مخاطر دين أقل

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر في عام 2024، حيث بلغت الصادرات الصينية إلى مصر 16.9 مليار دولار ، بينما ظلت الواردات من مصر أقل بكثير من مليار دولار . وللمقارنة، كانت العلاقات التجارية لمصر مع الولايات المتحدة أقل أهمية بكثير، إذ لم تتجاوز الواردات 7.2 مليار دولار والصادرات 2.9 مليار دولار، وفقا للموقع الأمريكي.

فضلا عن ذلك، لا تتجاوز نسبة ديون الصين الخارجية المستحقة على مصر 5%، مما يحد من المخاوف بشأن احتمالية لجوء الصين إلى "دبلوماسية فخ الديون" التي تُذكّر باستيلاء بكين على ميناء سريلانكي عام 2017.

وفقا للموقع الأمريكي، لا تحتاج الصين إلى امتلاك قناة السويس للاستفادة من النفوذ المحيط بها. يكفيها فقط مواصلة دمج شركاتها ورؤوس أموالها وشبكاتها اللوجستية في النظم التجارية المحيطة بالقناة، بمرور الوقت، قد يُغيّر ذلك عمليات الموانئ وسلاسل التوريد والتحالفات الاقتصادية الإقليمية بطرق قد تُفيد بكين وتُهمّش الآخرين.

وختم الموقع قائلا: إنه لا ينبغي لصناع القرار الأمريكي التعامل مع مصر كحالة هامشية، فمصر دولة محورية تتربع على مفترق طرق عالمي، وتواجه ترسيخاً اقتصادياً صينياً متزايداً. إذا أرادت واشنطن الحفاظ على مكانتها الاقتصادية والأمنية في المنطقة، فعليها أن تتعامل مع تعميق العلاقات الصينية مع مصر كقضية استراتيجية الآن، قبل أن يتم استغلال هذا النفوذ.