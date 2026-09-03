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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة تناقش دور المرأة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا

لجنة البحث العلمي والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة تناقش دور المرأة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا بالتعاون مع «سيليكون واحة» ببرج العرب
لجنة البحث العلمي والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة تناقش دور المرأة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا بالتعاون مع «سيليكون واحة» ببرج العرب
أمل مجدى

نظمت لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع إحدى الشركات جلسة نقاشية بعنوان «هي تعني التكنولوجيا»، وذلك ضمن فعاليات النسخة السادسة من «واحة كونكت»، المقامة بالمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب التكنولوجية.
وشارك في الجلسة كل من الدكتورة ماريان عازر عضو المجلس و رئيس لجنة البحث العلمي و التكتولوجيا و الامن السيبراني  من الدكتورة ريهام عادل، والدكتور أبانوب جمال، عضوا لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس، و نضال أفيد الرئيس التنفيذي والمدير الإقليمي لشركة إنتلسيا مصر ،  فيما أدار الجلسة حسن عثمان.
وشهدت الفعالية حضور نخبة من القيادات والشخصيات الأكاديمية والتنفيذية، من بينهم الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، و الدكتور محمد رشاد، مدير الهيئة العامة للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، و الدكتور المهندس هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، و المهندس مجدي الطاهر، رئيس مجلس إدارة مصنع روبكس.
كما شارك في الفعالية كل من المستشارة سلوى عبد القادر، المحامية بالنقض والإدارية العليا وعضو فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، والدكتورة نيفين غريب، عميد كلية الفنون بجامعة الإسكندرية، والدكتور عادل مصطفى، مدرس بقسم التصوير ومنسق عام معرض كلية الفنون الجميلة.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية تعزيز دور المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والقيادة، ومناقشة سبل دعم مشاركتها الفاعلة في رسم ملامح مستقبل قطاع التكنولوجيا، بما يعزز مفاهيم الشمول ويدعم الاستفادة من الكفاءات النسائية في هذا المجال.

وتناولت الجلسة عددًا من المحاور المرتبطة بدور المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والقيادة، وأهمية دعم مشاركتها والاستفادة من الكفاءات النسائية، بما يعزز مفاهيم الشمول ويدعم بناء قطاع تكنولوجي أكثر تنوعًا وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وخلال الجلسة النقاشية، أكد المشاركون  أن مشاركة المرأة في قطاع التكنولوجيا لم تعد خيارًا، وإنما أصبحت ضرورة أساسية لتحقيق التنمية وبناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار، مشيرةً إلى أهمية توفير بيئة داعمة تُمكّن الفتيات والسيدات من اكتساب المهارات التكنولوجية، وتفتح أمامهن فرصًا أكبر للمشاركة والقيادة في هذا القطاع.

و قد عقبت الدكتورة ماريان عازر أن جلسة «هي تعني التكنولوجيا» تمثل مساحة مهمة لتبادل الخبرات وطرح الرؤى حول الفرص والتحديات التي تواجه المرأة في المجال التكنولوجي، مؤكدةً حرص المجلس القومي للمرأة على دعم وتمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعزيز حضورها في القطاعات التكنولوجية والمجالات المستقبلية.

وعلى هامش الفعالية، تفقد الحضور المعرض المقام ضمن الفعاليات، والذي تضمن مشروعات وإبداعات لطلاب كلية الفنون الجميلة، في إطار دعم الابتكار والإبداع وتشجيع الشباب على تقديم حلول وأفكار جديدة.
وتأتي هذه الجلسة في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على تعزيز مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم قدراتها ومهاراتها، وتشجيعها على تولي أدوار فاعلة في القطاعات التكنولوجية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وقائم على المعرفة والابتكار.
وفي ختام الفعالية، تقدمت إحدى الشركات بخالص الشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة، تقديرًا لتعاونه المثمر في تنظيم الجلسة، وما شهدته من مناقشات ثرية وملهمة حول دور المرأة وآفاق مشاركتها في مستقبل التكنولوجيا

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