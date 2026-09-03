استغلوا الأطفال في التسول.. حكاية سقوط 7 متهمين بالقاهرة

في شوارع القاهرة، كان عدد من الأطفال يجوبون الطرقات، بعضهم يستجدي المارة وآخرون يعرضون سلعًا للبيع بإلحاح، قبل أن تكشف التحريات عن وجود أشخاص يستغلونهم لتحقيق مكاسب مالية.



تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال وسيدتين، لهم معلومات جنائية، لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

وخلال الضبط، عُثر بصحبتهم على 10 أطفال من المعرضين للخطر، أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بإلحاح، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارستهم لهذا النشاط.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال الذين أمكن الوصول إلى ذويهم لأهليتهم، مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، فيما جرى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أسرهم بإحدى دور الرعاية.