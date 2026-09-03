رئيس الوزراء : مواقف مصر تكتسب مصداقية على المستوى الدولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن السياسة المصرية الخارجية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت من الاتزان والاعتدال منهجا واضحا لها ، مشددا على أن السياسة المصرية تعمل على تغليب في الأساس المصالح المصرية دون التورط في أي من الصراعات التي يشهدها العالم أجمع.

وقال مدبولي - في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة - "إنه عندما تعلن مصر موقفا تعنيه بكل ما مصداقية وتنفذه ، لذلك اكتسبت مصر والقيادة السياسية احترام العالم ، وهذا ما يعكسه زيارات كبار المسئولين العالميين لمصر".

وأضاف أن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لمصر تأتي في إطار الاحتفال بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين ، حيث شهدت الزيارة الكثير من الإيجابيات نظرا لأن العلاقة بين مصر والصين تطورت من علاقات صداقة إلى علاقة شراكة استراتيجية في عام 2014.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين وصل إلى حوالي 20 مليار دولار ، ولكن الأهم هو أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر تعد الأكبر ، حيث أن الشركات الصينية أعلنت العام الماضي عن حجم استثمارات بلغ 12 مليار دولار في مصر.