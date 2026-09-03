مدبولي : الرئيس السيسي وشي بينج شيدا المرحلة الثالثة لـ تيدا الصينية بقناة السويس

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن المؤتمر الصحفي للحكومة اليوم بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، لافتا انه سيعرض نتاج العام المالي النهائي الذي حقق نسب نمو عالية رغم التحديات.

وأضاف رئيس الوزراء أن زيارة الرئيس الصيني لمصر زيارة تاريخية للاحتفال بـ 70 عام للعلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين مشيرا أن هناك تطور ملحوظ وطفرة نوعية وشراكة استراتيجية من عام 2014 مشيرا الي ان التبادل التجاري مع الصين وصل 20 مليار دولار واستثمارات صينية في مصر بـ12 مليار دولار.

وتابع ان الرئيس السيسي والرئيس الصيني شيدا المرحلة الثالثة في منطقة تيدا الصينية بقناة السويس لافتا ان الأسبوع المقبل سوف يكون هناك زيارة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.