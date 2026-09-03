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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

وظيفتك مضمونة| مركز تدريب وزارة النقل يفتح أبوابه لخريجي الإعدادية.. تفاصيل التقديم

وزارة النقل
وزارة النقل
قسم الخدمات

​في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأسر المصرية مع مسارات التعليم التقليدي، تبرز البدائل التطبيقية كطوق نجاة حقيقي يربط بين التعليم وسوق العمل مباشرة. 

وفي هذا السياق، أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري عن فتح باب التقديم للالتحاق بـ "مركز التدريب المهني للنقل التطبيقي التكنولوجي" للحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية، مقدمةً حزمة من المزايا التي تجمع بين التأهيل الفني والأمان الوظيفي.

وزارة النقل

​تخصصات تجمع بين أصالة الصناعة وعصر التقنية

و​يطرح المركز مسارات دراسية صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات سوق العمل المعاصر، مقسمة إلى قطاعين رئيسيين:

قطاع صيانة السيارات المتقدمة: ويشمل تخصصات (كهرباء السيارات، الميكانيكا، وأنظمة نقل الحركة)، وهي مجالات تشهد طلباً هائلاً مع التطور المستمر في قطاع النقل والمركبات الحديثة.

وزارة النقل

قطاع التكنولوجيا والبرمجيات: ويضم تخصصات (الحاسب الآلي، البرمجة، والجرافيك)، وهي المهارات التي تشكل عصب الاقتصاد الرقمي وتفتح أبواباً واسعة للعمل الحر والتوظيف التقني.

​مزايا دراسية تذلل العقبات وتضمن المستقبل

و​تستهدف المبادرة تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتوفير مسار واضح للطلاب بعد التخرج، ويتجلى ذلك في حزمة المكتسبات التي يحصل عليها الملتحقون:

اعتماد رسمي: حصول الخريج على شهادة دبلوم فني صناعي معتمدة.

وزارة النقل

تيسيرات مالية: إمكانية تقسيط المصروفات الدراسية على 4 أقساط ميسرة.

أفق أكاديمي مفتوح: لا تقتصر الدراسات على الجانب المهني فحسب، بل يتيح النظام للطلاب إمكانية استكمال الدراسة والتقديم لتنسيق الدبلومات الفنية، أو عمل معادلة تؤهلهم للالتحاق بكليات الهندسة.

ضمان وظيفة مستقبلية: توفير فرصة حقيقية للعمل في إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري عقب التخرج.

مواصلات بالمجان من وزارة النقل

​دليل المتقدم: المواعيد والعنوان

و​لكل الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية، أعلنت إدارة المركز عن تفاصيل التقديم كالتالي:

مقر تقديم الملفات: مقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري – 19 أ شارع المعهد الاشتراكي، روكسي، مصر الجديدة (أمام حديقة الميريلاند).

مواعيد التقديم: تبدأ يومياً من الساعة التاسعة صباحاً.

للاستعلام والتواصل: خصصت الشركة رقم الهاتف (01022780191) للرد على كافة استفسارات أولياء الأمور والطلاب بشأن الأوراق المطلوبة والشروط التفصيلية.

أتوبيسات الاتحاد العربي التابعة لوزارة النقل

و​يمثل هذا التوجه نموذجاً ناجحاً لما يُعرف بـ "التعليم المزدوج" والتطبيقي، حيث تتحول المؤسسات الكبرى إلى شركاء حقيقيين في صناعة جيل جديد من الفنيين والتقنيين القادرين على قيادة مستقبل قطاع النقل والصناعة في مصر.

وزارة النقل الشهادة الإعدادية مركز التدريب المهني التدريب المهني وظائف النقل

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