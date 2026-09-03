وظيفتك مضمونة| مركز تدريب وزارة النقل يفتح أبوابه لخريجي الإعدادية.. تفاصيل التقديم

​في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأسر المصرية مع مسارات التعليم التقليدي، تبرز البدائل التطبيقية كطوق نجاة حقيقي يربط بين التعليم وسوق العمل مباشرة.

وفي هذا السياق، أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري عن فتح باب التقديم للالتحاق بـ "مركز التدريب المهني للنقل التطبيقي التكنولوجي" للحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية، مقدمةً حزمة من المزايا التي تجمع بين التأهيل الفني والأمان الوظيفي.

​تخصصات تجمع بين أصالة الصناعة وعصر التقنية

و​يطرح المركز مسارات دراسية صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات سوق العمل المعاصر، مقسمة إلى قطاعين رئيسيين:

​قطاع صيانة السيارات المتقدمة: ويشمل تخصصات (كهرباء السيارات، الميكانيكا، وأنظمة نقل الحركة)، وهي مجالات تشهد طلباً هائلاً مع التطور المستمر في قطاع النقل والمركبات الحديثة.

​قطاع التكنولوجيا والبرمجيات: ويضم تخصصات (الحاسب الآلي، البرمجة، والجرافيك)، وهي المهارات التي تشكل عصب الاقتصاد الرقمي وتفتح أبواباً واسعة للعمل الحر والتوظيف التقني.

​مزايا دراسية تذلل العقبات وتضمن المستقبل

و​تستهدف المبادرة تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتوفير مسار واضح للطلاب بعد التخرج، ويتجلى ذلك في حزمة المكتسبات التي يحصل عليها الملتحقون:

​اعتماد رسمي: حصول الخريج على شهادة دبلوم فني صناعي معتمدة.

​تيسيرات مالية: إمكانية تقسيط المصروفات الدراسية على 4 أقساط ميسرة.

​أفق أكاديمي مفتوح: لا تقتصر الدراسات على الجانب المهني فحسب، بل يتيح النظام للطلاب إمكانية استكمال الدراسة والتقديم لتنسيق الدبلومات الفنية، أو عمل معادلة تؤهلهم للالتحاق بكليات الهندسة.

​ضمان وظيفة مستقبلية: توفير فرصة حقيقية للعمل في إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري عقب التخرج.

​دليل المتقدم: المواعيد والعنوان

و​لكل الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية، أعلنت إدارة المركز عن تفاصيل التقديم كالتالي:

​مقر تقديم الملفات: مقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري – 19 أ شارع المعهد الاشتراكي، روكسي، مصر الجديدة (أمام حديقة الميريلاند).

​مواعيد التقديم: تبدأ يومياً من الساعة التاسعة صباحاً.

​للاستعلام والتواصل: خصصت الشركة رقم الهاتف (01022780191) للرد على كافة استفسارات أولياء الأمور والطلاب بشأن الأوراق المطلوبة والشروط التفصيلية.

و​يمثل هذا التوجه نموذجاً ناجحاً لما يُعرف بـ "التعليم المزدوج" والتطبيقي، حيث تتحول المؤسسات الكبرى إلى شركاء حقيقيين في صناعة جيل جديد من الفنيين والتقنيين القادرين على قيادة مستقبل قطاع النقل والصناعة في مصر.