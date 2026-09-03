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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السياحة ومستقبل مصر يتفقان على فتح آفاق جديدة للاستثمارات الفندقية وزيادة الغرف السياحية

وزير السياحة مع رئيس جهاز مستقبل مصر
وزير السياحة مع رئيس جهاز مستقبل مصر
شيماء مجدي

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة ذات الصلة بقطاع السياحة، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة المصرية من هذا القطاع، ولا سيما في ضوء الدور الذي يضطلع به الجهاز في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.


وفي مستهل اللقاء، رحّب شريف فتحي بالدكتور بهاء الغنام، مؤكدًا أهمية تعزيز أطر التعاون والعمل المشترك بين وزارة السياحة والآثار وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يُسهم في تعظيم دور قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.


وتناول الاجتماع سبل العمل على تشجيع إتاحة المزيد من الاستثمارات السياحية، ولا سيما الاستثمارات الفندقية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في مصر، بما يسهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة.

المقصد السياحي المصري


كما ناقش اللقاء سبل تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للمراسي والموانئ بالمدن السياحية المختلفة، بما يدعم تنمية أنماط سياحية متنوعة، وخاصة سياحة اليخوت والسياحة النيلية والبحرية، ويسهم في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

شريف فتحي وزير السياحة والآثار بهاء الغنام جهاز مستقبل مصر التنمية المستدامة

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