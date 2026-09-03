دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فريق إيه إس بورت الجيبوتي

يبحث عشاق نادي الزمالك عن موعد المباراة المقبلة للفريق، بعد أن واصل الأبيض نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري المصري الممتاز، بتحقيق فوز ثمين على السويس بتروجت بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الإثنين 31 أغسطس 2026 على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

وبعد الانتهاء من مواجهات الجولة الثالثة في الدوري، يتحول تركيز الزمالك إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقي مع فريق إيه إس بورت الجيبوتي في ذهاب دور الـ64.

وتقام المباراة يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

وجاء إقامة المباراة في القاهرة بعد موافقة الفريق الجيبوتي على خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر.

مشوار الزمالك

ورفع الزمالك رصيده من النتائج الإيجابية، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي عقب البداية بالتعادل أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى.

حسام أشرف ومحمد السيد يقودان الزمالك للفوز

وتمكن الزمالك من حسم مواجهة بتروجت بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح حسام أشرف التسجيل في الدقيقة 40، قبل أن يضيف محمد السيد الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وسجل بدر موسى هدف بتروجت الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90، لكنه لم يكن كافيًا لإنقاذ الفريق من الخسارة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الجولة الثانية على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، حملت توقيع شيكو بانزا وحسام أشرف وأحمد عبد الرحيم «إيشو».

الزمالك يدافع عن لقب الدوري

ويواصل الزمالك مشواره في الموسم الحالي بهدف الحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز، بعدما توج بالبطولة الموسم الماضي للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

وحصد الفريق الأبيض الموسم الماضي 56 نقطة من 26 مباراة، بعدما حقق 17 انتصارًا وتعادل في 5 مباريات، بينما تلقى 4 هزائم.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

أما في بطولة الدوري المصري الممتاز، فيستعد الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الزمالك إلى مواصلة انتصاراته وتعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري.