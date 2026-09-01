بنتايج يغيب عن الزمالك أمام بطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا

يفقد نادي الزمالك جهود محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق خلال مواجهته منافسه "إيه إس بورت" الجيبوتي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا بسبب الإيقاف.

وحصل بنتايج على بطاقة حمراء في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية العام الماضي أمام اتحاد العاصمة الجزائري مما ابعده عن لقاء العودة وغيابه عن افتتاح مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

استعدادات الزمالك لبطل جيبوتي

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء عقب مواجهة منتخب السويس بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأربعاء ، استعدادًا لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان فريق الزمالك فاز على منتخب السويس بتروجت، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط يحتل المركز الثاني.